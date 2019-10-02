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02.10.2019
WarSpot

Starship: "такси на Марс" от Илона Маска

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Источник изображения: warspot.ru

В США показали межпланетный корабль Starship. Компания SpaceX на своём испытательном полигоне в Бока-Чика (штат Техас) провела демонстрацию обновлённого космического корабля.

Полноразмерный макет Starship демонстрировался на открытом воздухе, трансляция мероприятия велась в прямом эфире. При этом разработчики показали обновлённую версию корабля, которая несколько отличается от проекта, демонстрировавшегося ранее.

Презентация Starship

По словам Илона Маска, первый Starship отправится на околоземную орбиту уже в ближайшие полгода. После десяти беспилотных пусков планируется отправить в космос первую пилотируемую миссию. "Знаю, всё это прозвучит как полное безумие, но мы хотим попытаться достичь орбиты менее чем за шесть месяцев. При условии сохранения экспоненциальных темпов улучшения дизайна и совершенствования производственного процесса, как мне видится, это правильная оценка", — заявил Маск.

Starship (слева) и двигатель ракеты Falcon 1

Источник изображения: spacex.com

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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