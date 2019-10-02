Перспективные модели подвижных пунктов управления поступили в войска гвардейской общевойсковой армии ЗВО

ЦАМТО, 1 октября. Первые перспективные модели полевых пунктов управления поступили в подразделения и воинские части гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в преддверии Дня Сухопутных войск.

Около 10 новых комплексов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 уже получили первое практическое применение на полковых тактических учениях в Брянской и Ленинградской областях.

Они предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

АПЕ-5 установлены на базе автомобиля КАМАЗ и включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава, объединенные в единую локальную сеть и обеспечивающие управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. Оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Оснащение мобильными комплексами позволило вдвое сократить время на развертывание командных пунктов в полевых условиях, а также менять место дислокации в короткие сроки, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией, сообщает пресс-служба Западного военного округа.