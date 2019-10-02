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02.10.2019
ЦАМТО

Спущен на воду головной фрегат "Проекта-17A" для ВМС Индии

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Источник изображения: https://dambiev.livejournal.com/

ЦАМТО, 1 октября. Как заявил министр обороны Индии Раджнат Сингх, правительство страны предпринимает необходимые меры для модернизации ВМС и оснащения их лучшими платформами, вооружением и средствами обнаружения для противодействия обычным и нетрадиционным угрозам.

Данное заявление министр сделал в ходе состоявшейся 28 сентября на предприятии Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбаи церемонии спуска на воду головного из семи новых малозаметных фрегатов, которые должны быть построены для ВМС Индии в рамках "Проекта-17A" (P-17A).

Фрегат класса "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и будет отличаться от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства.

Резка стали для постройки головного корабля серии началась 17 февраля 2017 года, закладка киля состоялась 28 декабря 2017 года.

Согласно тактико-техническим данным, длина корабля проекта P-17A составит 149 м, ширина – 17,8 м, осадка – 5,15 м, стандартное водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегаты будут оборудованы главной энергетической установкой типа CODOG (combined diesel or gas), включающей два газотурбинных двигателя LM2500 компании General Electric и два дизельных MAN 12V28/33D STC. Максимальная расчетная скорость хода – 28 узлов, дальность плавания на скорости 16-18 узлов – 5500 морских миль. В состав вооружения корабля войдут 127-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8" с РЛС ELM-2248, 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку семи фрегатов "Проекта 17A" был подписан 20 февраля 2015 года. Общая стоимость кораблей оценивается в 500 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Фрегаты должны быть построены двумя государственными судостроительными компаниями: Mazagon Docks Limited (MDL) в Мумбае и Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE) в Колкате. MDL будет выступать в качестве головной верфи и построит четыре корабля, GRSE – три. Строительство головного фрегата началось в 2017 году. Предполагается, что MDL поставит фрегаты "Проекта 17A" ВМС Индии в 2022, 2023, 2024 и 2025 гг., а GRSE – в 2023, 2024 и 2025 гг.

Закладка киля первого фрегата, который будет построен на верфи GRSE, состоялась в ноябре 2018 года на предприятии в Колкате.

Фрегаты будут строиться с использованием новейшей интегрированной методологии, предусматривающей более тщательную предварительную подготовку для повышения качества и значительного сокращения сроков постройки. GRSE и MDL достигли договоренности с итальянской Fincantieri, которая выступает поставщиком "ноу-хау" для улучшения технологий и расширения возможностей индийских верфей по строительству кораблей.

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Страны
Индия
Италия
Продукция
Barak-8
LM2500
PJ-10 Brahmos
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Компании
Fincantieri
General Electric
GRSE
Leonardo
MAN
Mazagon Dock
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