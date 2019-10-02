Войти
02.10.2019
ТАСС

Роскосмос планирует расширить финансирование космической отрасли

243
0
0
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Это будет сделано за счет расширения программ космических исследований и диверсификации

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Роскосмос планирует расширить финансирование российской космической отрасли за счет расширения программ космических исследований и диверсификации. Об этом во вторник журналистам сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем расширить финансирование отрасли за счет тех заказов, которые идут по линии самого Роскосмоса. Во-первых, речь идет о расширении программы космических исследований. Во-вторых, расширяется программа диверсификации", - сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не стал уточнять, о каких именно программах космических исследований идет речь. "Отрасль растет довольно-таки серьезными темпами. У нас ничего не сокращается", - подчеркнул Рогозин.

Говоря о будущих коммерческих проектах, наиболее перспективным он назвал создание новой линейки ракет-носителей. "Сейчас мы выходим на единый универсальный ракетный модуль для ракет всех классов, переходим к системе "лего" - сборка ракеты из нескольких универсальных модулей. Это одно семейство двигателей на базе самого мощного жидкостного двигателя в мире РД-171МВ, его половинка - это РД-180, его четвертинка - это РД-191", - пояснил глава Роскосмоса, отметив, что эти три типа двигателей имеют технологическую взаимозависимость на 70%, что удобно при их производстве.

"Это и переход на новые технологии в области двигателестроения - СПГ (сжиженный природный газ - прим. ТАСС), водородные разгонные блоки. Мы делаем сейчас ставку на унификацию инженерных решений, на некий системный подход, который позволит решить все наши задачи по выведению нагрузок в сверхлегком, легком, среднем, полутяжелом, тяжелом и сверхтяжелом классах", - добавил Рогозин.

Ранее в материалах к проекту бюджета РФ говорилось, что на реализацию государственной программы "Космическая деятельность России" с 2020 по 2022 годы планируется выделить более 600 млрд рублей. В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы говорилось, что бюджет на реализацию Федеральной космической программы (2016-2025 годы) до 2022 года составит свыше 350 млрд рублей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РД-170
РД-180
РД-191
Компании
ГАЗ Группа
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
10.07.2018
Энергохлам
22.01.2018
Рогозин ответил американским СМИ, что космическая отрасль РФ финансово не зависит от США
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
11.10.2013
Космос, который мы потеряли
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?