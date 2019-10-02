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02.10.2019
ТАСС

Минобрнауки предложило создать центр мирового уровня по космическим исследованиям

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Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Предложение ведомства поддержал глава РАН Александр Сергеев

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Специализацией одного из научных центров мирового уровня, которые нужно создать согласно нацпроекту "Наука", могут стать космические исследования. Об этом сообщил во вторник в ходе всероссийской конференции по космическому образованию "Дорога в космос" первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"Мне кажется, что в рамках нацпроекта заслуживает место и создание одного из НЦМУ в сфере, связанной с космосом и космическим исследования", - сказал Трубников, предложив ученым задуматься о проектах на перспективу пять-семь лет вперед, "иначе мы все время догоняем передовые страны".

С его предложением согласился президент Российской академии наук Александр Сергеев, отметив, что создание научного центра мирового уровня по космическим исследования "будет справедливо".

В сентябре Трубников сообщил, что Минобрнауки направило запросы в Российскую академию наук (РАН), федеральные органы исполнительной власти и экспертам с просьбой сформулировать тематику научных центров мирового уровня, которые должны быть созданы по нацпроекту "Наука".

Так, по нацпроекту "Наука" должно быть создано четыре математических и три геномных научных центров мирового уровня, а также девять центров мирового уровня по приоритетам научно-технологического развития. Однако конкретные направления последних центров ранее не были определены.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Он должен быть реализован с октября 2018 года по 2024 год (включительно). Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, которые ведут научные исследования и разработки в областях, которые определяют приоритеты научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

О конференции

Первая всероссийская конференция по космическому образованию "Дорога в космос" проходит 1-4 октября в Институте космических исследований РАН в Москве. Она приурочена к юбилею запуска первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. Участники конференции обсуждают использование современной космической инфраструктуры (космических аппаратов и станций) для образовательных целей, перспективы нано- и пикоспутников, современные программы повышения квалификации для сотрудников ракетно-космической отрасли, взаимодействие государства и бизнеса в этой сфере, международное сотрудничество в области космического образования.

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