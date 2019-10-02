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02.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт предположил назначение подвесного контейнера Су-57

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Источник изображения: Вадим Савицкий/RussianPlanes.net

"Увеличение разрешающей способности, улучшение оптики, улучшение стабилизации изображения, и лазерного подсвета – в таких направлениях могут модернизировать подвесные контейнеры целеуказания истребителей", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров. Так он прокомментировал опубликованное накануне фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.

"Назначение подвесных модулей – это, в основном, наращивание ударных возможностей для поражения наземных целей. Модуль повышает возможности истребителя по нахождению и отслеживанию целей, подсветке боеприпасов", – пояснил военный эксперт Антон Лавров.

Напомним, в Сети появились новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, под левым крылом которого заметили подвесной контейнер. Предназначение контейнера пока неизвестно, пишет Военное обозрение.

Некоторые эксперты предполагают, что речь идет о подвесном контейнере целеуказания, однако контейнер отличается от штатного оптико-электронного комплекса 101КС-Н. Контейнер, как и 101КС-Н, крепится на подвеске под левым крылом Су-57 (под воздухозаборником). При этом можно увидеть отличия в расположении оптических элементов подвесного контейнера, в частности, фронтальная оптика на изделии находится за металлическим выступом. Эксперты предполагают, что на фото, возможно, модификация оптической локационной системы, разработка которой осуществлялась в рамках опытно-конструкторских работ "Атолл".


В любом случае, "речь идет об увеличении возможностей Су-57 как ударного самолета", пояснил Лавров. По мнению эксперта, версии, согласно которым данное оборудование может быть в дальнейшем применено на ударном БПЛА "Охотник", не очень обоснованы.

"Беспилотник изначально имеет высокие разведывательные качества, и "заточен" на работу по земле. Поэтому у него уже есть достаточно серьезный набор разведывательных возможностей, гораздо больший, чем у истребителя, – отметил Лавров. – Кроме того, подвесной контейнер будет мешать малозаметности БПЛА. Подвесные контейнеры актуальны для истребителей".

В августе в интернете было опубликовано видео одиночного высшего пилотажа Су-57 во время подготовки к авиасалону МАКС-2019. Позже российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.



Михаил Мошкин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
101КС Атолл
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
ИТ
МАКС-20XX
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