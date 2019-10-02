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02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На истребителях пятого поколения Су-57 ВКС РФ появились новые подвесной контейнер с неизвестным вооружением. По имеющейся информации это секретная разработка, предназначенная для борьбы с противником.

На последних снимках Су-57 эксперты увидели странное устройство, на которое ранее не обращали внимание, как западные специалисты, так и представители Минобороны РФ. Первоначально предполагалось, что это какие-то дополнительные датчики противоракетной обороны, однако, в действительности все оказалось значительно серьезнее. Речь идёт о специальном квантовом оптическом локационном устройстве.

"Квантовая оптическая локационная система обладает высокой устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы. Она дает возможность работать в трёх каналах, в том числе и в инфракрасном диапазоне", - сообщает российская пресса.

По мнению военных экспертов, квантовая оптическая локационная система дает возможность российскому Су-57 быстрее засечь противника, включая малозаметные цели, в том числе самолеты-невидимки. Пока еще неизвестно, насколько эффективным является данный комплекс, говорит Free News. 

Впрочем, специалисты считают, что он в первую очередь предназначен для борьбы с американскими истребителями "стелс" F-35, и F-22.

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Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
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