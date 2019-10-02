Войти
02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Гидрографическое судно "Николай Скосырев" отправилось на испытания в Мурманск

214
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910, построенное для Северного флота в Рыбинске на заводе "Вымпел", вышло с территории верфи и взяло курс на Мурманск.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службе предприятия, после прибытия в Мурманск планируется провести ходовые и государственные испытания нового гидрографического судна.

Малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" заложили на судостроительном заводе "Вымпел"" 24 декабря 2015 года. 26 июня 2019 года его спустили на воду, после чего провели швартовные испытания. По условиям госконтракта судно должны передать заказчику до 25 ноября 2019 года.

Сейчас на верфи в Рыбинске строится второе судно проекта 19910 – "Яков Лапушкин". Его заложили 22 января 2019 года, передача заказчику планируется на 2022 год. "Яков Лапушкин" отправится служить на Балтийском флоте.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов для обеспечения работы этого оборудования.

Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Вымпел СЗ
Проекты
19910
БФ
СФ
Похожие новости
02.07.2019
Спущено на воду малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910
24.01.2019
В Рыбинске заложили очередное малое гидрографическое судно проекта 19910
23.01.2019
В Ярославской области заложили новейшее гидрографическое судно для ВМФ
10.01.2019
В 2019 году продолжится активное оснащение Гидрографической службы ВМФ новыми судами и катерами
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?