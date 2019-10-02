Гидрографическое судно "Николай Скосырев" отправилось на испытания в Мурманск

Малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910, построенное для Северного флота в Рыбинске на заводе "Вымпел", вышло с территории верфи и взяло курс на Мурманск.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службе предприятия, после прибытия в Мурманск планируется провести ходовые и государственные испытания нового гидрографического судна.

Малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" заложили на судостроительном заводе "Вымпел"" 24 декабря 2015 года. 26 июня 2019 года его спустили на воду, после чего провели швартовные испытания. По условиям госконтракта судно должны передать заказчику до 25 ноября 2019 года.

Сейчас на верфи в Рыбинске строится второе судно проекта 19910 – "Яков Лапушкин". Его заложили 22 января 2019 года, передача заказчику планируется на 2022 год. "Яков Лапушкин" отправится служить на Балтийском флоте.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов для обеспечения работы этого оборудования.

Гидрографическое судно проекта 19910 имеет водоизмещение более 1200 тонн, длина корпуса – 59 метров, ширина – 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания – около 3500 миль, автономность – более 25 суток. Экипаж – 22 человека.