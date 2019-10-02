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02.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Китае национальный праздник - 70 лет с момента образования Китайской Народной Республики.

В Пекине прошёл грандиозный военный парад, в котором приняло участие беспрецедентное количество солдат и офицеров Народно-освободительной армии КНР.

В 80-минутном смотре на площади Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц наземной военной техники, 160 самолётов и вертолётов. В ходе мероприятия были представлены новейшие вооружения китайской армии.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью.

"Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы торжественно отпраздновать 70-летие образования КНР, - сказал Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета КНР. - В этот момент многонациональный народ страны, все сыны и дочери китайской нации внутри страны и за её пределами, испытывая чувство несравненной радости и гордости за нашу великую родину, выражают наилучшие пожелания нашей великой стране".

"Никакая сила не может поколебать статус нашей великой родины, и никакая сила не может остановить прогресс китайской нации", - добавил Си Цзиньпин.

Парад стал наглядным свидетельством стремительно развивающегося военно-промышленного комплекса КНР, отмечают комментаторы. 30-летний экономический бум в сране, позволивший ей стать второй крупнейшей экономикой мира, сопровождается беспрецедентным ростом оборонных расходов - на 400% за последние 10 лет.

Зарубежные военные аналитики говорят, что Китай близок к тому, чтобы его военный потенциал мог быть сопоставим с военной мощью США и России.

Народно-освободительная армия КНР, крупнейшая в мире с 2 миллионами мужчин и женщин под ружьём, уже получила или вскоре примет на вооружение новейшие истребители, первый авианосец китайского производства и атомные подводные лодки.

"Гвоздём" парада наблюдатели назвали ракету "Дунфэн-17", способную нести ядерные боеголовки. По словам зарубежных аналитиков, она предназначена для маневрирования на высокой скорости, чтобы избежать противоракетной обороны противника. Это первая в мире готовая к эксплуатации гиперзвуковая ракета-глайдер. Ее радиус действия составляет порядка 2500 километров. Ракету назвали "убийцей авианосцев": она пополнила китайский тандем баллистических противокорабельных ракет "Дунфэн-26" и "Дунфэн-21Д", отмечает Eadaily.

Предполагается, что другая представленная сегодня ракета, межконтинентальная баллистическая "Дунфэн-41", имеет дальность до 15 тыс километров и способна нести до 10 ядерных боеголовок.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-26
DF-41
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
Издания
Военный Парад
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