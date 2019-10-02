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02.10.2019
Российская газета

Вечная гаубица: легендарную советскую Д-30 заметили в Египте

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Источник изображения: rg.ru

Известная советская 122-мм гаубица Д-30 в следующем году отметит 60-летний юбилей принятия на вооружение. Несмотря на солидный возраст, это орудие по-прежнему используется более чем в 70 странах мира, в том числе и входящих в блок НАТО.

Артиллеристы всегда ценили "тридцатку" за высокие характеристики. Хорошо продуманная конструкция обладает высокой надежностью.

Ее боевая масса всего 3200 кг. На позиции гаубица при необходимости может легко разворачиваться на 360 градусов.

Максимальная дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 15 300 метров. В настоящее время созданы активно-реактивные боеприпасы с увеличенной дистанцией поражения целей.

Скорострельность - до 8 выстрелов в минуту. Расчет - 6 человек.

Активно Д-30 используют в различных арабских странах, а в Судане, Ираке и Египте даже было организовано производство данной артсистемы.

На днях это орудие "засветилось" в ходе смотра, проводившегося в одном из механизированных соединений сухопутных войск АРЕ.

Эта часть интересна тем, что имеет на вооружении танки Т-62 советского производства, а также российские автомобили "Урал-43202" и выпущенные местной оборонной промышленностью бронетранспортеры Fahd с башнями от боевых машин пехоты БМП-2.

Судя по появившемуся в Сети видео, в ходе возможных боевых действий артиллерийскую поддержку этим силам как раз и будет оказывать дивизион таких орудий.

Также в Египте данная гаубица стала основой самоходной артиллерийской установки SP122, созданной с американской помощью. Всего в войсках сейчас имеется около 120 подобных САУ и примерно две сотни Д-30.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ирак
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Продукция
БМП-2
Д-30 2А18
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Урал-4320
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