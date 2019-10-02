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02.10.2019
Вестник Мордовии

"Колесные танки" - 2С23 успешно уничтожили колонну броневиков "противника"

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Источник изображения: Фото: МО РФ

Во время учений на полигоне Кара-Хаак в Туве "колесные танки" - самоходные артиллерийские установки 2С23 "Нона-СВК" выполнили стрельбы по движущимся целям.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, при проведении воздушной разведки в горной местности беспилотным летательным аппаратом "Орлан-10" была обнаружена колонна автомашин повышенной проходимости с установленными на них пулеметами и минометами условного противника.

Артиллеристам поступила учебно-боевая задача сосредоточенным огнем уничтожить неприятеля при совершении марша.

Военнослужащие в составе расчетов САУ 2С23 "Нона-СВК" выдвинулись в район для занятия огневых позиций. При приближении противника на расстояние в 10 км военнослужащие открыли огонь по неприятелю из 120-мм артиллерийских установок по навесной траектории с закрытых огневых позиций.

Точным попаданием сразу были уничтожены первый и последний бронеавтомобили условного противника, тем самым заблокировав пути отхода вражеской колонне. Корректировка огня осуществлялась с помощью БПЛА "Орлан-10".

В учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Нона-СВК
Орлан-10
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