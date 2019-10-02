Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР

ЦАМТО, 1 октября. Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) посетила делегация из Китая.

Мероприятие состоялось в ходе рабочей поездки в Республику Татарстан в рамках официального визита в Россию председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Китайской Народной Республики господина Ли Чжаньшу.

Для гостей провели экскурсию по агрегатно-сборочному производству и показали, как строятся вертолеты семейства Ми-8/17, Ми-38 и Ансаты. Также китайская делегация побывала в цехе окончательной сборки вертолетной техники. Помимо этого, на летно-испытательном комплексе предприятия прошел демонстрационный полет вертолета Ансат, участвовавшего в демонстрационном туре холдинга "Вертолеты России" по странам Юго-Восточной Азии.

Ранее, в мае 2019 года, в рамках рабочего визита в Татарстан КВЗ посетил член Государственного совета КНР, член ЦК КПК господин Ван Юн.

"Сотрудничество с Китаем – одно из приоритетных направлений для Казанского вертолетного завода. Сегодня в завершающей стадии находится процесс валидации сертификата типа на вертолет Ансат в КНР, после чего начнутся поставки наших вертолетов в эту страну", – отметил управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий Пустовгаров.

Ранее, осенью 2018 года, холдинг "Вертолеты России" заключил контракт на поставку 20 вертолетов Ансат в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Машины будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации.

Медицинский Ансат может использоваться для оказания первичной помощи пострадавшим и экстренной медицинской эвакуации пациента и эксплуатироваться в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью. Кроме того, медицинский модуль Ансата обеспечивает возможность проведения реанимации, интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизнедеятельности организма человека во время транспортировки в госпиталь.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания Ансата, подтвердившие возможность его работы в горной местности на высотах до 3500 м. Вертолет может применяться в температурном диапазоне от -45 до +50 град. С. В августе 2019 года Росавиация сертифицировала восьмикратное увеличение ресурса фюзеляжа легкого вертолета Ансат: с 2 до 16 тыс. часов. Сертификационные документы были вручены генеральному директору холдинга "Вертолеты России" Андрею Богинскому в ходе международного авиасалона МАКС-2019.

Справочно:

Сотрудничество КВЗ с Китайской Народной Республикой началось в 50-х годах прошлого века. За все время Китай приобрел 186 средних вертолетов, в том числе Ми-4, Ми-8, Ми-17 и Ми-17В-5. Также Ми-4 под обозначением HARBIN Z-5 производился по лицензии с 1958 по 1979 годы на китайском заводе №122, где было построено 545 вертолетов. Серийное производство этих машин было организовано при участии специалистов Казанского вертолетного завода.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".