Минобороны Бразилии выставило на продажу корпус авианосца (A12) "Сан Паулу"

ЦАМТО, 1 октября. МО Бразилии через командование ВМС и бразильскую компанию Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) 27 сентября объявило об открытии тендера на продажу корпуса снятого с вооружения авианосца (A12) "Сан Паулу".

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на опубликованное в федеральной официальной газете объявление, минимальная стоимость продажи составляет 5,309 млн. реалов (1,3 млн. долл.).

Построенный французской компанией Chantier de l'Atlantique для ВМС Франции авианосец (R99) "Фош" класса "Клемансо" состоял на вооружении французского флота с июля 1963 года. В ноябре 2000 года 32800-тонный корабль длиной 265 м был продан Бразилии за 12 млн. долл. и принят на вооружение ВМС страны под наименованием (A12) "Сан-Паулу" в качестве замены устаревшего (A11) "Минас-Жерайс".

Как сообщает Jane's Defence Weekly, находясь 18 лет в составе бразильского флота, корабль провел в море 206 суток, а его общая наплаванность составила 53246 морских миль. С борта авианосца было выполнено 566 взлетов самолетов.

ВМС Бразилии 14 февраля 2017 года заявили о намерении снять авианосец "Сан Паулу" с вооружения. Корабль, пришвартованный на пирсе государственной верфи Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), был выведен из состава флота 22 ноября 2018 года.

Предварительно командование ВМС провело оценку возможности модернизации поисковой РЛС судна, средств связи, силовой установки и энергетического оборудования, катапульт, паровых котлов и других систем, и по ее результатам отказалось данных намерений из-за высоких затрат и технической неопределенности. Как сообщалось, в мае 2015 года с американской консалтинговой фирмой Zentech был заключен контракт на проведения всесторонней инспекции и оценки стального корпуса "Сан Паулу". Работы включали оценку степени коррозии, состояния и целостности корпуса авианосца, а также разработку рекомендаций по замене стальных листов.

В феврале 2017 года командование ВМС объявило, что покупка нового авианосца для замены "Сан Паулу", а также палубных истребителей, является для флота третьим по приоритетности проектом приобретения.

В перспективе Бразилия намерена приобрести два авианосца, первый из которых планируется принять на вооружение в 2028 году в рамках программы PRONAE (Programa de Obtencao de Navios-Aerodromo).

Недавно ВМС Бразилии повысили свой боевой потенциал, приняв на вооружение приобретенный из состава ВМС Великобритании десантный вертолетоносец (L-12) "Оушн", который получил новое обозначение (A140) "Атлантико".