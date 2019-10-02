Войти
02.10.2019
Военное обозрение

Китай создал три линии для массового производства истребителей J-20

216
0
0

Китайские СМИ и эксперты на протяжении последних лет постоянно осыпают похвалами свой новейший истребитель J-20, который, в соответствии с западной номенклатурой, относится к пятому поколению боевых самолетов. Впрочем, подобный подход характерен для многих американских и российских изданий с тем отличием, что они превозносят F-35 и Су-57 соответственно.

Источник изображения: https://www.tportal.hr/

Однако если отечественная машина далека от массового производства, то китайское изделие в скором времени ожидает по-настоящему массовый выпуск. Судя по опубликованным CCTV материалам, в КНР форсированно создаются все необходимые для этого мощности.

В настоящее время осуществляется строительство трех производственных линий, которые напоминают конвейер по сборке автомобилей. На двух из них будет вестись, главным образом, выпуск оборудования для J-20, оснащенного российским двигателем АЛ-31Ф, на оставшейся – J-20 с силовой установки китайской разработки WS-15.

Как утверждается, каждая из указанных площадок позволяет изготавливать не меньше, чем по одной машине в месяц. Это поставить производство J-20 на поток. Суммарно три линии будут производить, по крайней мере, 36 самолетов в год.

Всего КНР, как сообщают китайские СМИ, выпустит не менее 200 новейших истребителей.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
АЛ-31Ф
ПАК ФА
Похожие новости
05.07.2018
Су-57 переходит на новый уровень
23.11.2017
Видимые невидимки: самые известные самолеты-"стелс"
20.11.2014
Зачем Пекину нужен российский истребитель Т-50
18.03.2011
Авиационная «гонка за лидерами» по-китайски
19.01.2011
Это не истребитель пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?