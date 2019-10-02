Китай создал три линии для массового производства истребителей J-20

Китайские СМИ и эксперты на протяжении последних лет постоянно осыпают похвалами свой новейший истребитель J-20, который, в соответствии с западной номенклатурой, относится к пятому поколению боевых самолетов. Впрочем, подобный подход характерен для многих американских и российских изданий с тем отличием, что они превозносят F-35 и Су-57 соответственно.

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Однако если отечественная машина далека от массового производства, то китайское изделие в скором времени ожидает по-настоящему массовый выпуск. Судя по опубликованным CCTV материалам, в КНР форсированно создаются все необходимые для этого мощности.

В настоящее время осуществляется строительство трех производственных линий, которые напоминают конвейер по сборке автомобилей. На двух из них будет вестись, главным образом, выпуск оборудования для J-20, оснащенного российским двигателем АЛ-31Ф, на оставшейся – J-20 с силовой установки китайской разработки WS-15.

Как утверждается, каждая из указанных площадок позволяет изготавливать не меньше, чем по одной машине в месяц. Это поставить производство J-20 на поток. Суммарно три линии будут производить, по крайней мере, 36 самолетов в год.

Всего КНР, как сообщают китайские СМИ, выпустит не менее 200 новейших истребителей.