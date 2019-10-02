В Польше: Китай может повторить судьбу СССР

В польской прессе в день празднования в Китае 70-летия создания Народной Республики вышел материал с целым рядом претензий к китайскому руководству.

Источник изображения: topwar.ru

Опубликован этот материал в крупной польской газете Rzeczpospolita. Автор статьи, Ежи Белецки (Jdrzej Bielecki), делает акцент на том, что Китай в своей новейшей истории исповедует коммунистические ценности и защищает коммунистическую идеологию. И, по словам польского автора, видимо, считающего себя экспертом по Китаю, председатель КНР Си Цзиньпин не сделал выводов из распада СССР.

Билецки в Rzeczpospolita заявляет, что китайское руководство основывает свою деятельность на "пропагандистских кампаниях", к которым относится масштабный военный парад в Пекине, открытие в КНР крупнейшего в мире аэропорта, подготовка к покорению Марса.

Автор отмечает, что Китай добился беспрецедентного экономического успеха всего за несколько лет, но "китайский режим не чувствует себя уверенно". В духе западной пропаганды польский автор начинает добавлять в свой материал заявления о "нарушении прав человека" в Гонконге, о разгоне демонстраций и т.п..

Из материала:

Жестокие действия, безусловно, приведут к дальнейшему обострению торговой войны с США. Китайский экономический рост впервые за несколько лет упал ниже 6 процентов и уже находится на уровне польских показателей. Власть коммунистов основана на репрессиях и неписанном соглашении с населением об обмене повышения уровня жизни на отсутствие свободы.

В материале со ссылкой на натовского генерала заявлено, что Си Цзиньпин добился отмены лимита пребывания на посту председателя КНР, и "это его фундаментальная ошибка".

Из статьи:

Основа строительства коммунистического государства на обмене не сулит ничего хорошего для его стабильности. Есть и другие проблемы. Например, расслоение общества по уровню доходов.

В итоге статье заявлено следующее:

Ровно 40 лет назад Леонид Брежнев решил вторгнуться в Афганистан. Это значительно способствовало распаду СССР 12 лет спустя. Возможно, китайцы недостаточно тщательно проанализировали трагический опыт своего соседа.

Казалось бы, а куда "вторгся" Китай? По логике польского автора, таким "вторжением" в Польше считают проект Пекина "Один пояс - один путь", в который планируется ввести десятки стран Европы, Азии и Африки. В целом автор настойчиво подводит своих читателей к заготовленному заранее выводу о том, что КНР может повторить судьбу СССР.