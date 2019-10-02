В СМИ США немецкие "чудо-радары" против F-35 назвали "пустышкой"

"Чудо-радар", созданный немецкой компанией и, как было заявлено, делающий бессмысленным применение как F-35 в частности, так и "стелс"-технологий в целом, не является панацеей от малозаметных истребителей. Эксперты военного раздела журнала The Drive считают, что пассивный радар не является средством, срывающим покровы "плаща-невидимки" с самолетов нового поколения.

Источник изображения: topwar.ru

Накануне "Военное обозрение" опубликовало обзор статьи, где сообщалось, что немецкая компания-производитель Hensoldt убеждала в способности её пассивного радара отследить малозаметные истребители F-35. В частности, система запеленговала два истребителя в 2018 году, когда те покидали Берлинский авиасалон.

По своей сути, пассивный радар использует отраженное внешнее радиочастотное излучение, такое как излучения от вышек сотовой связи, телевизионных и радиовещательных передач и т.д. Технология, применяемая Hensoldt, позволяет самой станции оставаться незамеченной.

Данная концепция существует уже давно. Он восходит к рассвету радаров, когда пассивные радары использовались в качестве систем наблюдения на фронтах Второй мировой войны. Несколько производителей оружия в разных странах в последние десятилетия в разной степени применяли эту технологию.

Источник изображения: topwar.ru

Пассивный радар презентовали уже несколько раз

В 2012 году пассивный радар был представлен европейской фирмой Cassidian. Как и большинство подобных систем, он достаточно компактен и прост в обслуживании. А в июне 2019 года стало известно о российском аналоге данной системы, получившем название "Тропа".

Автор статьи в американском The Drive Тайлер Рогоуей отмечает, что каждые несколько лет появляется статья на данную тему. В каждой из них утверждается, что стелс-технологиям настал конец из-за достижений в сфере развития пассивных радиолокационных систем. Те же заявления производителя пассивных радаров Hensoldt существуют уже более года, и их пик пришелся на то время, когда Германия собиралась купить F-35 для замены истребителей "Торнадо".

Однако с течением лет пассивному радару до сих пор не удалось преодолеть тот порог, который сделает технологии "стелс" бесполезными. Почему? Это есть целый список причин.

Просто обнаружение чего-либо неизвестного в вашем районе не означает, что цель может быть точно классифицирована. Другими словами, в большинстве случаев пассивный радар не обеспечивает качественной телеметрии для применения оружия. Это инструмент осведомленности, в основном используемый для настройки других, более традиционных датчиков.

Другими словами, его можно использовать для ориентации других систем ПВО, таких как РЛС поиска и управления огнем, в область неба, в которой, по-видимому, находится указанный объект. Это дает возможность отследить его и улучшает работу систем противовоздушной обороны. Однако возникает другая проблема.

Источник изображения: topwar.ru

Обнаружить и уничтожить

Учитывая, что самолеты-невидимки оптимизированы для того, чтобы уклоняться от обнаружения именно по типам радиолокационных диапазонов, используемых обычными радарами, простое сканирование области неба может оказаться бесполезным делом. Это особенно верно, если указанная скрытая цель находится на значительном расстоянии от систем РЛС и в благоприятном положении по отношению к ним. И даже если цель окажется запеленгована, пеленг, скорее всего, окажется нестабильным и недостаточно продолжительным, чтобы направить оружие на цель.

Как только пассивная радиолокационная система наведет на цель обычные РЛС, об этом станет известно системам защиты потенциального объекта охоты. Малозаметные истребители нового поколения воспользуются своей осведомленностью для изменения маршрута. Также в ход пойдут средства радиоэлектронной борьбы, которые смогут подделать данные о месторасположении или ослепить радиолокационные системы.

Помимо этого, самолет или другие платформы, к которым он подключен, могут уничтожить эти объекты, поскольку, в отличие от пассивных радаров, системы поиска и обнаружения являются активными источниками излучения. В итоге в СМИ США назвали немецкие "чудо-радары" в плане их возможностей обнаружения F-35 "пустышкой".

В целом можно констатировать, что обнаружили себя две информационные группы, одна из которых заявляет об "окончании эпохи стелс", другая всеми силами пытается заявить, что против технологии "стелс" в мире "нет приёмов".