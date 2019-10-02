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02.10.2019
ТАСС

ЕКА оставит открытой для Лондона программу Copernicus после Brexit

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Европейское космическое агентство
Европейское космическое агентство.
Источник изображения: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Европейском космическом агентстве при этом готовы к спорам на эту тему

ТАСС, 1 октября. Европейское космическое агентство (ЕКА) отвергнет любые попытки стран - членов ЕС использовать Brexit в качестве причины для отстранения британских компаний от участия в тендере стоимостью €1 млрд в рамках проекта Copernicus. Об этом заявил генеральный директор ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер, слова которого приводит во вторник газета Financial Times.

Вёрнер не сомневается, что на этот счет "будут самые острые споры, появятся даже люди, которые скажут, что это (предоставление контрактов британским компаниям - прим. ТАСС) неправильно". "Однако мы сделаем все возможное, чтобы сделать эту программу открытой [для Соединенного Королевства]", - заверил руководитель ЕКА. Вёрнер также заявил, что стремится обеспечить участие Великобритании в европейских космических программах на фоне переговоров Лондона и Брюсселя об условиях нового партнерства после Brexit.

В европейскую космическую организацию, все ключевые решения которой принимаются большинством голосов, входят 22 страны - члена ЕС. Каждое государство ЕКА представлено в Совете ЕКА (руководящем органе, который собирается каждые три года) и имеет один голос в независимости от величины финансового вклада и географических размеров.

Copernicus - один из самых амбициозных проектов наблюдения за поверхностью Земли из околоземного космического пространства. Он предусматривает запуск целого ряда спутников, которые позволят непрерывно вести наблюдение за поверхностью планеты, погодой, отслеживать и информировать о стихийных бедствиях.

Британское космическое агентство (UKSA) ранее выделило £92 млн (около $113 млн) на технико-экономическое обоснование создания Соединенным Королевством собственной системы спутниковой навигации из-за опасений отстранения от работы над европейской программой Galileo. ЕС не хочет, как ранее информировала газета, чтобы данные о военных аспектах Galileo (аналог американской GPS) передавались третьей стране, которой станет Великобритания после того, как покинет ЕС.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
США
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Евросоюз
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