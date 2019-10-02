Войти
02.10.2019
ТАСС

Рогозин пригласил сотрудников института РАН работать в Национальном космическом центре

245
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что в центре будут представлены все базовые кафедры ведущих вузов страны

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил коллектив Института космических исследований (ИКИ) РАН поработать в Национальном космическом центре который создается на территории Центра имени М. В. Хруничева в Москве.

"Мы бы там хотели видеть Институт космических исследований. Подумайте над этим предложением. Там же будут все базовые кафедры всех ведущих вузов, все в одном месте - одна большая семья Роскосмоса, взаимная поддержка", - сказал Рогозин, выступая на первой всероссийской конференции по космическому образованию, которая проходит в ИКИ.

По его словам, на огромной территории Центра Хруничева в 90 га формируется технопарк со всеми необходимыми льготами, которые дает правительство Москвы для такого рода предприятий. "Технопарк и его предприятия в обязательном порядке должны носить аэрокосмический смысл - технологии композитных материалов, микроэлектроника, новые материалы, инженерные центры", - отметил глава Роскосмоса.

Ранее в госкорпорации сообщили ТАСС, что вместе с правительством Москвы приступили к работе над проектом Национального космического центра. Сейчас разрабатывается необходимая документация для его реализации.

Национальный космический центр

Национальный космический центр должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет пять-семь лет. Ответственными за организацию работы по созданию центра назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и мэр Москвы Сергей Собянин. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.

Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что здесь будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторов и инженеров Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в рамках совместного предприятия с правительством Москвы Центр Хруничева отведет для центра около 90 га свое территории, а Москва - 7 га земли, которые сейчас пока ничем не застроены. Строительство полностью будет вестись на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.03.2019
В Роскосмосе сообщили о начале создания Национального космического центра в Москве
28.02.2019
Путин поручил создать Национальный космический центр в Москве
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
04.09.2014
Рогозин выходит в космос
15.10.2012
Полеты во сне и на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?