Эксперт оценил военные новинки на параде в Китае

"Пекин поднялся на ту ступень технологического развития, которая позволяет армии Китая выйти на один уровень с армиями России и США. Но если говорить о соотношении цены и качества, то у российского вооружения конкурентов нет", – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя демонстрацию новой военной техники на параде в честь 70-летия образования КНР.

"Китай сегодня продемонстрировал новинки своего военно-промышленного комплекса. DF-41 и DF-17 – это баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности. Особенность этих ракет заключается не только в том, что они летят на определенную дальность, но и в том, что боеголовки, которые там установлены, сделаны на новейших гиперзвуковых технологиях", – заявил газете ВЗГЛЯД редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, такие боеголовки будут с легкостью преодолевать существующую противоракетную оборону "той самой страны, которую у нас принято называть "партнером", и которая в течение года ведет с Китаем торговую войну".

"Что касается сверхзвуковой стратегической крылатой ракеты CJ-100 ("Чанцзянь-100" или "Дунфэн-100") – это ракета дальнего радиуса действия. Но при этом китайцы не раскрывают, какой двигатель у этой ракеты, поэтому судить о том, что она может быть неограниченного радиуса действия – сложно", – продолжил эксперт.

"К тому же у Китая, при всем могуществе его военно-промышленного комплекса, нет технологии создания двигателей такого уровня. Даже тот луноход, который бегает на обратной стороне Луны, имеет российскую ядерную установку. Потому, скорее всего, это аналог российского "Калибра", либо американского "Томагавка". Но такого рода ракеты китайцы создают впервые", – добавил Леонков.

При этом, по мнению эксперта, китайский ВПК за последние годы демонстрирует существенный прогресс в развитии.

"Если вспомнить китайский военный парад 2008 года, где демонстрировалось очень много различных образцов военной техники, то он ознаменовал собой перевооружение китайской армии. А сейчас, по прошествии одиннадцати лет, наглядно видно, что китайская военная промышленность ушла значительно вперед. Применяются современные комплексы радиоэлектронного оборудования, а также инновационные комплексы, которые позволяют улучшить точность применяемого вооружения", – пояснил эксперт.

"И понятно, что раз Китай демонстрирует баллистические ракеты с гиперзвуковыми боеголовками – он поднялся на ту ступень технологического развития, которое позволяет армии Китая выйти на один уровень с армиями России и США. Но если говорить об уровне производства и соотношении цены и качества – то у российского вооружения конкурентов нет, что признают сами американцы", – констатировал собеседник.

"Также надо понимать, что ВПК России и ВПК Китая работают по принципу оборонной достаточности, что предусмотрено военными доктринами двух стран. То есть ни Россия, ни Китай не участвуют в так называемой гонке вооружений. Американский же военно-промышленный комплекс является одним из самых крупнейших в мире по продаже и поставкам вооружения. И той же самой армии США приходится содержаться на ином принципе – они создают огромное количество вооружений, но при этом качество страдает. Характерным примером являются события в Саудовской Аравии, когда зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли перехватить ракеты хуситов", – заключил Леонков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на параде в честь 70-летия образования КНР представлены новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41, ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF и новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N. Также на параде впервые показали и новейшую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 ("Чанцзянь-100" или "Дунфэн-100").

Напомним, в параде приняли участие 15 тыс. военных, 160 боевых самолетов и почти 600 единиц боевой техники. Это крупнейший в истории страны военный парад.

Оксана Борисова