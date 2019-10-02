Лавров разочарован реакцией НАТО на инициативы Путина

В МИД России не видят готовности государств, входящих в НАТО, присоединиться к инициативе российского президента Владимира Путина объявить мораторий на размещение на своей территории ракет малой и средней дальности.

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Представитель российского дипломатического ведомства напомнил, что мораторий был объявлен лидером России 2 февраля. Он также отметил, что реакция со стороны членов Североатлантического альянса разочаровывает.

"К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру", - заявил дипломат.