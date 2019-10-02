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02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Лавров разочарован реакцией НАТО на инициативы Путина

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Источник изображения: vpk-news.ru

В МИД России не видят готовности государств, входящих в НАТО, присоединиться к инициативе российского президента Владимира Путина объявить мораторий на размещение на своей территории ракет малой и средней дальности.

Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Представитель российского дипломатического ведомства напомнил, что мораторий был объявлен лидером России 2 февраля. Он также отметил, что реакция со стороны членов Североатлантического альянса разочаровывает.

"К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру", - заявил дипломат.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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