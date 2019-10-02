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02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Отряд кораблей ТОФ во главе с крейсером "Варяг" отправился в дальний поход

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во вторник, 1 октября, отряд Тихоокеанского флота (ТОФ), возглавляемый флагманским кораблем – ордена Нахимова Гвардейским ракетным крейсером "Варяг", покинул Владивосток и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Mil.Press FLOT  Со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, в состав отряда также вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга". Командиром похода стал командир дивизии Приморской флотилии Тихоокеанского флота – капитан I-го ранга Александр Шварц.

Планируется, что плавание отряда продлится более трех месяцев. За это время корабли Тихоокеанского флота проведут в море учения и тренировки, примут участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества Минобороны РФ, посетят с деловыми заходами иностранные порты.

"Варяг" – ракетный крейсер проекта 1164 (шифр "Слава"). Построен на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве. Изначально назывался "Червона Украина" в честь одноименного корабля, уничтоженного в 1942 году в Севастопольской бухте. Переименован в "Варяг" в 1996 году по инициативе экипажа – в честь знаменитого бронепалубного крейсера 1-й Тихоокеанской эскадры ВМФ России.

"Адмирал Пантелеев" – большой противолодочный корабль проекта 1155 (шифр "Фрегат"). Заложен в 1987 году на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в 1988 году. В состав флота вошел 1 мая 1992 года.

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