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02.10.2019
Российская газета

Видео: Leopard 2 не справился с преодолением возвышенности в Швеции

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Источник изображения: rg.ru

Танк Leopard 2, стоящий на вооружении армии Швеции, на учениях не справился с преодолением возвышенности.

На видео, появившемся в сети, заметно, что экипаж начал подъем наверх на небольшой скорости, упорно стараясь дойти до самой высокой точки. Но не смог этого сделать. Мастерства танкистам не хватило. Машина потихоньку сползла вниз и оостановилась. Судя по всему, никто из членов экипажа не пострадал и бронемашина осталась цела.

Боевой танк Leopard производят в Германии. Он стоит на вооружении многих стран, в том числе и Швеции. Броня - противоснарядная. Ширина гусениц - 630 миллиметров. Преодолевает подъем в 30 градусов, стенку - 1,1 метра, ров - три метра.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Швеция
Продукция
Leopard-2
Проекты
Военные учения
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