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02.10.2019
Российская газета

Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке

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Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

Загоризонтные радиолокационные станции "Резонанс-НЭ" будут поставлены военным в страны Ближнего Востока. Размещение радаров кругового обзора, способных отслеживать малозаметные крылатые ракеты и гиперзвуковые аппараты, начнется в 2020 году.

О том в какие конкретно государства будут поставлены новейшие РЛС не сообщается.

"Подписаны контракты с рядом ближневосточных стран на поставку РЛС "Резонанс-НЭ". Станции будут переданы заказчикам в течение полутора-двух лет", - заявил ТАСС военно-дипломатический источник.

Отметим, что радиолокационный комплекс "Резонанс-НЭ" относится к когнитивным радарам нового поколения и разработан с учетом последних достижений в области радиолокации и цифровой обработки сигналов. Загоризонтная РЛС работает в метровом диапазоне и оснащена фазированной антенной решеткой. Это позволяет обнаруживать на дальности 1100 километров крылатые и баллистические ракеты, а также гиперзвуковые летательные аппараты. Отслеживаются также малозаметные беспилотники. Одновременно "Резонанс-НЭ" может сопровождать до 500 целей. Радар также активно работает в условиях электронного противодействия и естественных помех.

Кстати

Израильские эксперты в области ПВО высказали мнение, что американские комплексы Patriot не смогли обеспечить защиту нефтяных объектов Саудовской Аравии из-за того, что были ориентированы только на надгоризонтные цели. А низколетящие объекты игнорировались радарами комплекса ПВО. Экс-директор государственной организации противоракетной обороны Израиля Узи Рубин заявил, что при правильной организации российские ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" могут отражать подобные комбинированные атаки.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
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