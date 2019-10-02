Китайские гиперзвуковые блоки ракет показали на параде в Пекине

В Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел грандиозный по масштабам военный парад, посвященный 70-летию образования Китайской Народной Республики.

На этом торжественном мероприятии впервые были продемонстрированы новейшие образцы различной боевой техники. Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одной из основных новинок можно считать баллистическую ракету средней дальности "Дунфэн-17" с установленным гиперзвуковым блоком. Благодаря такому оснащению это оружие, способное поражать цели на дальности до 2500 км, является очень трудной целью для современных систем противоздушной обороны.

"Можно также упомянуть и новую мобильную сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету "Дунфэн-100", как было объявлено, "предназначенную для поражения целей на больших расстояниях.

Отмечу еще реактивный ударный БПЛА GJ-11. Ранее этот проект был известен под названием Lijian (Sharp Sword). Первый полет состоялся, по некоторым данным, еще 2013 году, потом его дорабатывали и сейчас, по всей видимости, уже приняли на вооружение.

The lo exhaust of GJ-11, followed by loitering munitions. pic.twitter.com/22hNyvsEA3 — dafeng cao (@dafengcao) 1 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

Среди дронов выделяется сверхзвуковой разведывательный WZ-8. Это первая демонстрация данного БПЛА.

Также нигде до этого не показывался подводный необитаемый аппарат HSU001 UUV.

Впечатляют размеры подвижной межконтинентальной твердотопливной баллистической ракеты "Дунфэн-41", которая, как считается, способна нести 10 боеголовок индивидуального наведения.

Военный парад продемонстрировал большие успехи КНР в развитии самых передовых технологий", - отметил Лямин.

Photos taken from above, WZ-8 high altitude, high speed unmanned recon vehicle, HSU001, DF-100 supersonic cruise missile, DF-17 HGV. pic.twitter.com/6Uo6zipJDY — dafeng cao (@dafengcao) 1 РѕРєС‚СЏР±СЂСЏ 2019 Рі.

Алексей Брусилов