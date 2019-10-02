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02.10.2019
Российская газета

Китай впервые показал "убийцу авианосцев"

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Источник изображения: rg.ru

На параде в честь 70-летия образования КНР в числе другой новейшей техники были впервые показаны баллистические ракеты DF-21, которые в США считают наиболее опасным оружием Китая.

Предназначенные в первую очередь для борьбы с авианосными ударными группировками (АУГ) ракеты проехали по площади Тяньаньмэньна 16-колесных пусковых установках. DF расшифровывается как Дунфэн, восточный ветер. Это имя носят все баллистические ракеты Китая, различаясь лишь индексами. DF-21 - двухступенчатая твердотопливная ракета средней дальности. Это первая в мире противокорабельная баллистическая ракета, способная поражать движущиеся АУГ на большой дистанции.

Дальность полета DF-21 более 2000 километров, ракета несет термоядерные боевые блоки со спутниковым наведением. Сама ракета в полете может получать корректирующую информацию как от средств космической разведки, так и самолетов морской авиации, По мнению военных аналитиков США, Дунфэн способен пробить защиту авианосных группировок и является реальной угрозой господству американского флота на море впервые со  времен Второй Мировой войны.

В параде на площади Тяньаньмэнь принимают участие более 15 тысяч военнослужащих, боевая техника, самолеты и вертолеты ВВС НОАК.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
DF-21
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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