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02.10.2019
Интерфакс-АВН

Иран планирует до конца года запустить три спутника в космос

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Прототип иранского космического аппарата
Рисунок прототипа иранского пилотируемого космического аппарата / Фото:.
Источник изображения: www.eer.ru

Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Иранские специалисты намерены до конца 2019 года вывести на орбиту три гражданских спутника, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на главу иранского космического агентства Мортезу Барари.

Он пояснил, что спутники планируется использовать в сельском хозяйстве, в программах по защите окружающей среды и для работы навигационных систем.

В сентябре в Тегеране сообщили о взрыве на своем космодроме - незадолго до пуска ракеты, которая должна была доставить спутник в космос. Это стало третьей неудачей при запуске ракет в Иране за 2019 год, отмечает AP.

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Иран
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