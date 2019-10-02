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02.10.2019
Lenta.ru

Российская Т-14 "Армата" оказалась "игрушкой"

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Алексей Маслов
Алексей Маслов.
Источник изображения: Фото: Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Экипажи танков Т-14 "Армата" фактически будут "геймерами", сообщил ТАСС специальный представитель "Уралвагонзавода" (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов.

По его словам, для танкистов Т-14 "Армата" обеспечивает "новые условия ведения боевых действий". "По большому счету, они становятся "геймерами". Экипаж видит все, но с использованием приборов. Раньше мы смотрели в командирский триплекс и прицел. Здесь психология для танкиста будет абсолютно другая — они должны будут доверять приборам", — сказал специалист.

Генерал отметил, что техника на основе платформы "Армата" станет основой танкового парка на десятилетия. "Машины технически сложные, но в управлении достаточно простые. В них полностью учтено требование Минобороны, чтобы их могли эксплуатировать военнослужащие срочной и контрактной службы", — уточнил Маслов.

В сентябре "Военно-промышленный курьер" написал, что необитаемый боевой модуль (НБМ) "Бумеранг-БМ", который должна получить, в частности, боевая бронированная машина Т-15 "Армата", имеет блоки с оптико-электронным оборудованием, которые "в лучшем случае закрыты козырьком от дождя". В ответ на это в том же месяце военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков заявил, что "для показа [на парадах и других публичных мероприятиях] все так и делается, а вот в реальных боевых действиях вся эта оптика прикрывается специальными автоматическими шторками из металла, стойкого и к пулям, и к осколкам".

В августе "Военно-промышленный курьер" сообщил, что ряд систем вооружения танка Т-14 "Армата" требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Работы над универсальной гусеничной платформой "Армата" велись в 2009-2015 годы. Контракт Минобороны и УВЗ предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы "Армата" (танка Т-14, боевой машины пехоты (БМП) Т-15 и БРЭМ Т-16).

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