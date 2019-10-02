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02.10.2019
ЦАМТО

ВМС Индии приняли на вооружение вторую НАПЛ класса "Скорпен"

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Источник изображения: Фото: Rajnath Singh

ЦАМТО, 1 октября. В присутствии министра обороны Индии Раджната Сингха в Мумбаи 28 сентября состоялась церемония принятия на вооружение ВМС страны второй из шести заказанных НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") – "Хандери".

Подлодки строятся компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) по лицензии Naval Group.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью в 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с очередным пересмотром графика поставок субмарин, стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.). График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. На текущий момент передачу оставшихся НАПЛ ВМС Индии планируется завершить к 2022 году. Новые субмарины заменят устаревшие подлодки класса "Синдукуш" ("Кило") и "Шишумар" (Тип-209/1500).

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. ВМС Индии подлодка "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года с опозданием почти на 6 лет. При этом она до сих пор не оснащена торпедами, поскольку в мае 2016 года Министерство обороны Индии аннулировало подписанный в 2010 году контракт на поставку 98 торпед "Блэк Шарк" с итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены из-за коррупционного скандала.

Вторая подлодка серии, "Хандери", была заложена в октябре 2011 года. Спуск НАПЛ на воду состоялся 12 января 2017 года. 19 сентября на предприятии в Мумбаи представители компании и командования ВМС Индии подписали документы о передаче подлодки индийскому флоту.

Третья подлодка, "Карандж" (Karanj), была спущена на воду в январе 2018 года и в настоящее время проходит испытания. Ожидается, что она также будет принята на вооружение ВМС Индии до конца года. Спуск на воду четвертой подводной лодки серии, "Вела" (Vela), состоялся в мае 2019 года. Ведется подготовка к началу ее ходовых испытаний. Две оставшиеся НАПЛ, "Вагир" (Vagir) и "Вагшир" (Vagsheer), находятся на различных стадиях постройки.

Длина НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари") составляет 67,5 м, ширина – 6,2 м, водоизмещение – 1550 т. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами и может применять торпеды, а также противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2. Боекомплект – 18 ед. вооружения. НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов – в надводном. Дальность плавания в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Экипаж – 31-36 человек, включая 6 офицеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Франция
Компании
DCNS
Leonardo
Mazagon Dock
Проекты
209 тип
Проект-75
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