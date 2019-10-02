Войти
02.10.2019
Военное обозрение

Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

209
0
0

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг". Об этом сообщается в документации, размещенной на портале госзакупок.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Минпромторг поменял разработчика нового самолета на смену Ан-2, ранее объявленные итоги открытого конкурса на разработку легкого многоцелевого самолета, где победителем был объявлен Уральский завод гражданской авиации, отменили. Новым разработчиком станет компания "Байкал-Инжиниринг". При этом уточняется, что УЗГА также может выполнить эту работу, если с заданием не справится новая компания.

Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме... ООО "Байкал-Инжиниринг

- говорится в документе.

О решении замены Ан-2 новым самолетом было заявлено в августе этого года. Сообщалось, что будет разработан легкий многоцелевой самолет, способный обеспечить пассажирские и грузовые перевозки на региональном уровне. Также было заявлено, что планировавшийся ранее к серийному выпуску с 2021 года одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника", выпускаться не будет, а наработки по нему пойдут на создание нового самолета.

Объявленный ранее победителем Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), в рамках программы создания нового самолета на замену Ан-2, вышел с предложением создать одномоторный моноплан на 9 пассажиров. По словам главного конструктора завода по самолетостроению Вадима Демина, новый ЛМС должен быть монопланом с высоко расположенным подкосным крылом.

Означает ли замена разработчика то, что будет создаваться совсем другой самолет или все-таки конструкторы вернутся к проекту ТВС-2ДТС "Байкал", не известно. Однако работы по новому самолету должны начаться уже в этом году, в первый опытный образец самолета для статических испытаний должен быть готов до декабря следующего года.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
16.09.2019
Россия выбрала создателя замены Ан-2
13.09.2019
Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2
10.05.2018
Эксперты раскритиковали самолет ТВС-2ДТС
14.07.2017
Первый полет цельнокомпозитного самолета ТВС-2ДТС
01.12.2015
Поставки самолёта-"сменщика" Ан-2 могут начаться в 2017 году - эксперт
28.08.2015
Итоги второго дня работы авиасалона МАКС-2015
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?