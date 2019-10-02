Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг". Об этом сообщается в документации, размещенной на портале госзакупок.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

Минпромторг поменял разработчика нового самолета на смену Ан-2, ранее объявленные итоги открытого конкурса на разработку легкого многоцелевого самолета, где победителем был объявлен Уральский завод гражданской авиации, отменили. Новым разработчиком станет компания "Байкал-Инжиниринг". При этом уточняется, что УЗГА также может выполнить эту работу, если с заданием не справится новая компания.

Конкурсная комиссия приняла решение признать победителем открытого конкурса в электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме... ООО "Байкал-Инжиниринг

- говорится в документе.

О решении замены Ан-2 новым самолетом было заявлено в августе этого года. Сообщалось, что будет разработан легкий многоцелевой самолет, способный обеспечить пассажирские и грузовые перевозки на региональном уровне. Также было заявлено, что планировавшийся ранее к серийному выпуску с 2021 года одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал", разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника", выпускаться не будет, а наработки по нему пойдут на создание нового самолета.

Объявленный ранее победителем Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), в рамках программы создания нового самолета на замену Ан-2, вышел с предложением создать одномоторный моноплан на 9 пассажиров. По словам главного конструктора завода по самолетостроению Вадима Демина, новый ЛМС должен быть монопланом с высоко расположенным подкосным крылом.

Означает ли замена разработчика то, что будет создаваться совсем другой самолет или все-таки конструкторы вернутся к проекту ТВС-2ДТС "Байкал", не известно. Однако работы по новому самолету должны начаться уже в этом году, в первый опытный образец самолета для статических испытаний должен быть готов до декабря следующего года.