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02.10.2019
Военное обозрение

В США заявили о создании русскими наиболее эффективного средства нападения

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Крылатая ракета 3М14 "Калибр" обеспечила подводные лодки и надводные корабли ВМФ России наиболее эффективным для современного мира высокоточным средством нападения. Данный взгляд был озвучен западным изданием Military Watch.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняет обозначенное издание, в отличие от ПКР 3M54, способной достигать скорости в 3 Маха, 3M14 является дозвуковым оружием, но имеет значительно большую дальность действия – свыше 2500 км. Относительно дешевая ракета развертывается в больших количествах на российском флоте. Так, субмарина "Тайфун" [проект 941 "Акула"] в случае ее переоснащения (а такие планы прорабатываются) в состоянии нести на борту до 200 единиц. Предполагается размещение аналогичного количества ракет на перспективных эсминцах типа "Шквал".

"Калибр" являлся одной из нескольких новых систем вооружения, испытанных на сирийском театре военных действий […] и, наряду с запускаемой с бомбардировщика Х-101, стал одним из самых эффективных типов ракет

- считает Military Watch.

С слов авторов, у русских опыт боевого применения в Сирии позволил улучшить конструкцию "Калибра". В частности, была усовершенствована система наведения, увеличив точность атаки и существенно сократив время подготовки к пуску.

При этом, как отмечает западное издание, ВМФ намерен к середине 2020-х годов приступить к развертыванию более эффективных крылатых ракет "Циркон". Они будут иметь не только большую дальность полета, но и смогут поражать цели на высоких гиперзвуковых скоростях, приближающихся к 9 Махам.

Хотя, как ожидается, "Циркон" будет значительно дороже, чем "Калибр" и более старые ракеты, выпуск которых будет вестись наряду с ним

- делает вывод Military Watch относительно единственного превосходства "Калибра" над более совершенным оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
3М-54
Х-101
Циркон-С 3М22
Шквал
Проекты
941 Акула
ГЗЛА
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