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02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Сотни танков стали на время субмаринами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В канун Дня Сухопутных войск около 300 механиков-водителей учебного центра Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, проводят учения по подводному вождению танков, которое является наиболее сложным элементом боевой подготовки.

 Экипажи танков Т-72 преодолевают водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема со скоростью до 8 км/ч с погружением на глубину около 4 метров. Танкисты отрабатывают действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной. Под водой танкисты управляют техникой по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов, ориентируясь только по приборам.

Все танкисты экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, позволяющие экипажу танка находиться под водой около 1 часа. Учения завершатся 6 октября.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Химоружие
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