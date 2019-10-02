"Уралвагонзавод" будет поставлять войскам минометы "Дрок" и орудия "Флокс"

Предприятие уже заключило необходимые контракты

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Контракты на поставку новейших самоходных минометов калибра 82-мм "Дрок" и самоходных артиллерийских орудий калибра 120-мм "Флокс" в Вооруженные силы России уже подписаны. Об этом в интервью ТАСС в День Сухопутных войск рассказал специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

"Разрабатываемые по заказу Минобороны России в рамках проекта "Набросок" самоходная артустановка "Флокс" и миномет "Дрок" находятся на завершающей стадии предварительных испытаний", - сказал Маслов. - "Все идет в соответствии с планом. Есть контракт на их серийное изготовление".

120-миллиметровое орудие "Флокс" смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля "Урал-4320" с колесной формулой 6х6. Орудие разработано в рамках ОКР "Набросок". Главная особенность нового САО - комбинированное полуавтоматическое нарезное орудие, которое обеспечивает ведение стрельбы всеми типами минометных мин и снарядами с готовыми нарезами. Орудие может стрелять как гаубица и миномет, а также применяться при стрельбе прямой наводкой.

Модель минометной системы "Дрок". Источник: Алексей Брусилов/РГ

Ранее в Минобороны сообщили, что госиспытания самоходного миномета "Дрок", разработанного для ВДВ, состоятся в 2019 году. Комплекс создан на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" и предназначен для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Миномет может вести огонь обычными боеприпасами, а также новыми минами с повышенной мощностью и дальностью. Стрельба возможна из боевого отделения машины и с грунта.

Масса "Дрока" составляет 14 тонн, экипаж - четыре человека. Дальность стрельбы миномета - от 100 метров до 6 км, скорострельность - порядка 12 выстрелов в минуту, боекомплект - 40 мин.

Ранее на форуме "Армия-2019" пресс-служба УВЗ сообщала, что корпорация подписала с Минобороны РФ на форуме контракт на поставку минометов на колесном ходу калибра 120-мм, при этом не уточнив, о каких именно изделиях идет речь.