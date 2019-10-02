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02.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Белоруссии сочли бессмысленным размещение российской военной базы

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Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии бессмысленно, заявил глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей.

Макей заявил в интервью РБК, что российские базы в Белоруссии якобы теряют актуальность из-за развития современных технологий.

Он усомнился и в том, что размещение военных объектов поможет в деле укрепления стабильности и безопасности в регионе.

При этом министр подчеркнул, что решение Минска не размещать российскую базу не связано с "влиянием каких-то внешних сил" – речь идет только о национальных интересах.

Напомним, в конце 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о "ненужности" российской военной базы, а также напомнил об оплате за действующие военные объекты России.

Незадолго до этого он пригрозил "что-то разместить в Белоруссии" в противовес базе США в Польше.

В сентябре 2019 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Минска разместить российскую военную базу на территории Белоруссии – это "действительно неприятный эпизод".

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие военные силы России следует разместить в Белоруссии.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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