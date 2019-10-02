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02.10.2019
Lenta.ru

Командование шведского флота ушло под землю из-за России

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Источник изображения: Фото: Marit Hommedal / EPA

Военно-морские силы (ВМС) Швеции перенесли свою штаб-квартиру на подземную базу времен холодной войны, которая расположена на острове Мускё. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя флота.

Такое решение было принято в связи с возможной угрозой от России, отметил шведский аналитик Никлас Гранхольм. "Русские могут использовать мощное оружие, требующее уровня защиты, который может обеспечить только Мускё", — сказал он.

Глава отдела коммуникаций шведского ВМФ Ребекка Ландберг отметила уникальность базы и сравнила ее размеры с площадью старого города в Стокгольме. "Вооруженные силы должны адаптировать операции под решения проблем, связанных с ухудшением внешней среды", — пояснила она.

Военно-морская база на острове Мускё была построена в 1950—1960-х годах. Является одним из крупнейших подземных комплексов в мире. Предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия.

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Страны
Россия
Швеция
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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