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02.10.2019
ТАСС

В "Уралвагонзаоде" допустили, что Т-90М может стать основным танком Сухопутных войск РФ

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Один из опытных образцов модернизированного танка Т-90М
Один из опытных образцов модернизированного танка Т-90М.
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Как отметили на предприятии, машина значительно превосходит своего предшественника по боевой эффективности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Модернизированный танк Т-90М может стать основным боевым танком в Вооруженных сил России. Об этом в интервью ТАСС в День Сухопутных войск рассказал специальный представитель корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

"Мы уже подготовили Т-90МС (экспортный вариант танка Т-90М - прим. ТАСС) для иностранного заказчика, обкатали, по решению Минобороны РФ провели опытно-конструкторские работы (ОКР) и вышли на что? На хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М "Прорыв", - сообщил Маслов.

По его словам, Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника, а модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях. "Т-90М обеспечивает паритет с перспективными иностранными танками", - подчеркнул генерал армии.

Контракт на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М был подписан Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2017". Как сообщалось ранее, первые несколько десятков таких машин должны поступить в войска в 2019 году.

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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