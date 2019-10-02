Публикация о "высадке спецназа РФ" в Норвегии дискредитирует НАТО

Эксперты отреагировали на скандальную публикацию, в которой утверждалось, что российский спецназ, "в гражданской одежде", якобы высадился в Норвегии. Причём в материале норвежского ресурса aldrimer.no утверждалось, что "российский спецназ" будто бы проводил разведку как на норвежской части архипелага Шпицберген, так и на материковой части Норвегии. Напомним, что в российском Минобороны и посольстве РФ в Норвегии эти заявления назвали фейком и попытками нагнетать антироссийскую истерию.

Источник изображения: topwar.ru

Примечательным можно считать тот факт, что в самой Норвегии у ряда экспертов хватило здравого смысла, чтобы оценить подобающим образом публикацию своих СМИ. В частности, отмечено, что "в погоне за сенсацией" репортёры стали делать неподтверждённые заявления, которые "полностью дискредитируют Североатлантический альянс".

Напомним, что Норвегия является членом НАТО, граничащим с Россией. Действительно, если норвежские репортёры пишут о "вторжении российского спецназа на территорию Норвегии", то, получается, Североатлантическому военному блоку пора признавать свою полную несостоятельность, ведь его границы, по заявления норвежского СМИ, можно с лёгкостью пересекать – без каких-либо препятствий.

В эфире ТК "Россия 1", в программе "60 минут", отметили, что публикация в норвежском СМИ имела провокационный характер. Во-первых, она в очередной раз направлена на попытки выбить дополнительное финансирование на нужды НАТО, во-вторых, может оказаться сигналом для Швеции и Финляндии, которые в НАТО не входят, но которых альянс в своём составе давно хочет видеть. Посыл публикации к упомянутым странам такой: "Вот видите, насколько агрессивна Россия, что её спецназ уже на территории соседней с вами Норвегии, потому вам стоит скорее войти в Североатлантический альянс".

Однако тут получается, скорее, обратная ситуация: те же шведы и финны, знакомясь с норвежской публикацией, могут сделать вывод следующего характера: а какой толк вступать в НАТО, если военный блок, по сути, сам заявляет, что его границы совсем не защищены?..

Тот случай, когда публикацией норвежский ресурс, возможно, оказал медвежью услугу самому блоку НАТО.