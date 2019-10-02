Советский Союз "кормил всю Африку", получая за это золотом

Россию ждут несметные богатства

В конце октября в Сочи состоится встреча в верхах "Россия – Африка". Событие историческое. Никогда еще наша страна не готовилась принять сразу 54 первых лица африканских государств и правительств.

Уже более тридцати лет прозападные российские СМИ и политики навязывают обществу образ Черного континента как зоны сплошной нищеты, эпидемий и кровавых конфликтов. Внушают, что нам до Африки нет никакого дела и не стоит тратить силы и средства на развитие отношений.

Творцы внешней политики РФ тоже до последнего времени умудрялись не замечать, что Африка переживает бурный подъем. Между тем ее экономика растет, влияние в мире усиливается.

После десятилетий полузамороженных-полузасушенных отношений намечается крупный шаг к их восстановлению. Идея проведения такого саммита зрела давно. Здесь мы сильно опаздываем. Подобные встречи на протяжении многих десятилетий проводят англичане, сплачивая свое Содружество наций, а также французы, американцы… Но особенно мощно пошли в Африку китайцы. Они делают многомиллиардные инвестиции, направляют сотни тысяч рабочих и инженеров, поставляют свою промышленную продукцию и получают взамен природные ресурсы. КНР изрядно подвинула на рынках континента бывшие колониальные метрополии.

Плоды красного дерева

Еще бы мировым державам не бороться за Африку. В ее недрах около 30 процентов мировых запасов полезных ископаемых, в том числе десятая часть нефти и почти столько же газа. Там присутствуют большинство элементов таблицы Менделеева, уникальные месторождения кобальта, алмазов, платины, урана, золота, никеля, свинца, марганца, вольфрама.

“ 80 процентов золота, добывавшегося на руднике в Мали, получал в счет погашения кредитов Советский Союз ”

В Мозамбике на шельфе разведаны месторождения газа, вполне сопоставимые с богатствами Катара и Норвегии. Строятся заводы СПГ, которые смогут создать конкуренцию всем традиционным производителям, включая США и Россию. А 200 миллионов гектаров плодородных земель при правильном управлении прокормят полпланеты. Лесные ресурсы Африки, включая особо ценные породы красного дерева, составляют 17 процентов мировых запасов древесины. Несмотря на образ пустынного, засушливого континента, здесь огромные гидроресурсы. На Конго предполагается построить каскад гидростанций, способных снабдить электроэнергией чуть ли не весь континент.

Вопреки расхожему представлению об Африке как о территории сплошной бедности на самом деле ее ВВП с 1970 по 2016 год (в постоянных ценах относительно 1970-го) возрос с 107 до 535 миллиардов долларов – впятеро. Конечно, африканцев продолжают нещадно грабить за счет неэквивалентного обмена (крупные державы покупают сырье по дешевке, а промышленные товары продают втридорога). И тем не менее экономика континента быстро растет. Поэтому конкурентная борьба за африканские рынки ожесточенная.

Как в этом раскладе выглядит наша страна? Советский Союз уделял сотрудничеству с Африкой большое внимание. Наша победа над фашизмом начала процесс деколонизации континента. Именно СССР 23 сентября 1960 года внес в ООН проект Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. После ее принятия освобождение Африки получило особенно бурный характер.

СССР, ставший после 1945 года подлинно мировой державой со стратегическими интересами по всей планете, искал на континенте политических союзников. В свою очередь африканские страны, только что освободившиеся от колониализма, нашли в лице СССР альтернативные пути и источники развития, опору в борьбе с засильем бывших колониальных империй.

Добавим сюда и такой малозаметный, но принципиально важный факт: Советский Союз пришел в Африку в начале 60-х как друг континента. Идеология нашего сотрудничества резко отличалась от той, что исповедовали западные "партнеры". Их задачей испокон веков было извлечение сверхприбыли на безжалостной эксплуатации природных и человеческих ресурсов Черного континента. Советская стратегия состояла в помощи (на взаимовыгодной основе) для создания национальной промышленности, укрепления обороноспособности и подготовки кадров.

Возвращение стоит денег

Когда в 1972–1974 годах я работал в Уганде, там одновременно осуществлялся целый ряд проектов с участием Советского Союза. Строилась текстильная фабрика в городе Лира, работали группы советских военных советников в городе Мбарара и специалистов профтехобразования в колледже механизации сельского хозяйства в Бузитеме. Советские врачи трудились в разных уголках страны. Все не на благотворительной, а на деловой, контрактной основе.

СССР имел соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве с 37 странами Африки. Мы участвовали в сооружении около 600 объектов, многие из которых имели стратегический, а то и судьбоносный характер. Достаточно вспомнить Асуанскую плотину в Египте, которая не раз спасала страну от разрушительных наводнений.

“ В середине 80-х "Аэрофлот" летал во все африканские столицы, сегодня регулярных рейсов на континент из России нет ”

Построенная с нашей помощью ГЭС "Капанда" в Анголе входит в тройку самых крупных в Африке. Горнорудный комплекс в Киндиа (Гвинея) покрывал 30 процентов потребностей алюминиевой промышленности СССР в бокситах. Причем половина доходов предприятия направлялась на покрытие кредита СССР на его сооружение. Часть из произведенных на руднике Мфуати в Конго 35 тысяч тонн свинцового концентрата в год отправлялась в СССР для нашей атомной промышленности. 80 процентов золота, добывавшегося на руднике Калана в Мали, получал Советский Союз в счет погашения кредитов.

А еще в Африке в 70–80-х годах работали сотни тысяч наших геологов, врачей, преподавателей вузов и мастеров профтехобразования, военных советников, энергетиков, строителей, шахтеров, нефтяников.

Однако где-то в середине правления Михаила Горбачева политические, торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество с Африкой начали сворачивать. Обществу была навязана лживая теза о том, что мы, мол, кормим всю Африку. Хотя как торгово-экономическое сотрудничество, так и ВТС с этим континентом носили взаимовыгодный характер. Министерство внешней торговли СССР и Госкомитет СССР по внешнеэкономическим связям (знаменитый ГКЭС) были нацелены не на поддержку просоветских режимов, как это стало модным утверждать, а на получение прибыли. И это неплохо получалось. Наши партнеры, например Ангола – один из крупнейших производителей нефти в мире, были вполне платежеспособны.

А после 1991 года наши связи, наработанные десятилетиями трудов сотен тысяч наших специалистов, рухнули в одночасье. Если еще в середине 80-х "Аэрофлот" летал почти во все африканские столицы, то сегодня регулярных рейсов на континент из России нет вообще. Между тем наши "партнеры" не дремали. Как говорится, свято место пусто не бывает. Позиции, оставленные нашей страной, начали энергично заполнять конкуренты с Запада и Востока.

Через какое-то время нелепость положения стали осознавать даже самые высокомерные сторонники пренебрежительного отношения к Африке в российской верхушке. 13 лет назад, в июне 2006 года, посещая Намибию, Дмитрий Медведев заявил: "Россия возвращается в Африку". Хотя тогда дело на этом и закончилось.

Российские кампании как не рвались вкладываться в Африку, так и не жаждут это делать сейчас. Они привыкли извлекать быстрые, шальные выгоды из крайне коррумпированной экономики самой России. Привычка к легким деньгам блокирует желание делать долгосрочные инвестиции в Африку. Наши конкуренты мыслят категориями десятилетий, а российский бизнес – в лучшем случае годами. При такой философии ни о какой реальной борьбе за африканские рынки речи быть не может.

Не особенно помогает российским предпринимателям в их африканских делах и наше правительство. В отличие от китайского, создающего льготные условия для своих бизнесменов, идущих в Африку, урезает даже те преференции, которые иногда дает для поощрения экспорта. Достаточно сказать, что объем торговли с одной из наиболее развитых стран Африки – ЮАР, да еще и входящей в объединение БРИКС, составляет менее миллиарда долларов. Мизер! Кстати, оттуда мы получаем в основном фрукты и вино, а туда экспортируем пшеницу. Сырьем торгуем...

В оправдание наплевательского отношения к Африке обычно приводят аргумент, что им, мол, нечего нам предложить. И у нас нет денег на крупные долгосрочные вложения. Уж если экономблок правительства РФ уклоняется от инвестиций в собственный реальный сектор, трудно ожидать от него масштабных средств для далекого континента.

Однако принципиально важно иметь в виду, что наша страна огромные капиталовложения в Африку уже сделала. Речь о широком многолетнем содействии антиколониальной борьбе народов Африки. И дело не только в многомиллиардных поставках оружия странам, отражавшим интервенцию бывших колониальных метрополий, а также освободительным движениям. Была огромная политическая поддержка. Зачастую дипломатическое признание, твердая позиция СССР в ООН имели решающее значение для сохранения независимости той или иной страны.

Чуть ли не в упрек африканцам ставят тот факт, что они грамотно маневрировали между двумя сверхдержавами и двумя военно-политическими блоками. Отсюда несколько презрительное название – третий мир. Однако сегодня страны Африки испытывают сильный дискомфорт от того, что на международной арене осталась только одна сверхдержава, которая жестко диктует свои условия. Китай пока не готов бросить открытый вызов гегемонии Америки. Поэтому твердая позиция России в защиту Сирии вызывает у африканцев симпатии и добавляет уважения к нашей стране.

Базовая ценность

В политическом плане нужно иметь в виду, что 54 страны, приглашенные в Сочи, – это почти четверть членов ООН. И их голос имеет не последнее значение при принятии важных международных решений. Да и добрые политические отношения всегда являлись важной основой для развития торгово-экономических, культурных и иных связей.

Стратегически Африка, казалось бы, находится в стороне от основных театров военных действий в Европе и Азии. Во время мировых войн континент был лишь поставщиком пушечного мяса для армий и сырья для военной промышленности колониальных метрополий. Однако сейчас африканские порты на Атлантическом и Индийском океанах представляют большой интерес для флотов крупных держав. Во всяком случае в Джибути на Африканском Роге сегодня больше иностранных военных баз, нежели в любой другой стране мира.

Ныне там имеют военно-морские базы Франция, США, Китай, Италия, Япония. Небольшие воинские части держат в Джибути Германия и Испания. Есть намерение обосноваться там у Турции и Саудовской Аравии. Ведь оттуда контролируется вход в Красное море, через которое в Европу идут гигантские потоки ближневосточной нефти.

Но и другие прибрежные государства представляют интерес для ведущих в военном отношении стран. Например, во времена СССР в порту Луанды постоянно находились наши боевые корабли ("Тихая война в Южной Атлантике"). На аэродроме ангольской столицы садились гигантские самолеты-разведчики Ту-142, вскрывавшие во время перелета из Гаваны и обратно дислокацию американских ВМС на огромных пространствах Атлантики. Сегодня нуждаются в защите огромные месторождения ангольской нефти. Это относится и к столь же крупным запасам черного золота в Экваториальной Гвинее, газа в Мозамбике.

Идет многолетняя вооруженная борьба за колоссальные природные ресурсы Конго. Воюют в Судане. Террористические группировки одолевают Нигерию, ЦАР и Мали. Вроде бы крупных войн в Африке нет. Но местные конфликты дают подчас такой разрушительный эффект, какого Европа не знала многие десятилетия. Так что роль военной силы в Африке остается очень высокой. Отсюда и внимание к континенту стратегов крупных держав.

Французы держат военные базы в Джибути, Габоне, Кот-д'Ивуаре и Чаде, еще в ряде стран – подразделения армии и ВВС на постоянной основе. Китай активно развивает ВТС с Африкой. У американцев нет развернутых частей на территории Африки. Но поскольку армия США вообще построена по экспедиционному принципу, а морская пехота может быстро появиться в любой точке планеты, необходимо принимать во внимание этот фактор очень серьезно. Командование вооруженных сил в Африке (Африком), созданное в 2007 году для защиты поставок нефти в США из Гвинейского залива, ныне отвечает за военные связи Америки со всеми странами континента.

Россия постепенно восстанавливает военно-техническое сотрудничество с Африкой, почти утраченное в лихие 90-е. Повторю: огромные капиталовложения нашей страной уже сделаны. Но упорное нежелание и неспособность тех, кто определяет внешнеэкономическую стратегию России, по-прежнему препятствуют развитию взаимовыгодных связей с континентом.

Народы Африки помнят о нашем вкладе в их освобождение. Думаю, на предстоящей встрече в верхах лидеры РФ услышат много добрых слов о роли нашей страны в ликвидации колониализма. Это будет неплохим поводом вспомнить наше достойное общее прошлое и подумать о не менее достойном общем будущем. Хотя при этом нужно не забывать, что эти добрые слова будут относиться к Советскому Союзу. Российской Федерации еще только предстоит вновь завоевать место в умах и сердцах африканцев.

Заголовок газетной версии – "Последний вагон на юг".

Вячеслав Тетекин, член Комитета Государственной думы по обороне (2011–2016), доктор исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (801) за 1 октября 2019 года