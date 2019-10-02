Войти
02.10.2019
Военно-промышленный курьер

Финляндия и Швеция хотят приобщиться к страху перед Россией

267
0
-1
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых

Русофобия сближает страны и наполняет смыслом их политическую жизнь

Роль военной силы в межгосударственных отношениях описывается в концепции стратегической культуры. Это понятие охватывает и финансово-экономическую, административно-политическую, культурно-мировоззренческую сферы жизни. Таким образом, стратегическая культура представляется стержнем в обеспечении национальной безопасности и при анализе стратегий союзников и противников.

Использование концепта "стратегическая культура" (СК) в военно-политическом прогнозировании и планировании позволяет лучше понять преемственность, лежащую в основе международных кризисов, мотивы действий государств и их коалиций. Каждая страна выходит на международную арену со своим багажом опыта, убеждений, культурных влияний, географических и ресурсных ограничений, все это определяет ее поведение. Преемственность во внешней политике государства поддерживается необходимостью сохранять традиционные сферы влияния. СК позволяет интегрировать нематериальные составляющие, совокупную историческую память в анализ национальной безопасности и международных отношений ("Народ-победитель нуждается в поддержке").

Куда дует ветер войны

Сказанное позволяет выделить следующие преимущества практического применения концепта СК как инструмента анализа, прогнозирования и планирования:

“ 85 процентов граждан Германии относятся к американцам негативно или очень негативно ”

  • лучшее понимание совокупности факторов, которые влияют на политику государства;
  • эффективное сдерживание, основанное на более глубоком понимании культурных ценностей других государств и эффективном выборе соотношения затрат и выгод;
  • четкое представление о факторе военной силы в политике других государств, балансе силовых и несиловых способов в навязывании противнику своей воли;
  • укрепление сотрудничества с союзниками и партнерами;
  • повышение точности интерпретации разведданных;
  • выбор эффективной стратегии публичной дипломатии, направленной на ослабление пропагандистской кампании противника и использование собственных культурных ценностей при проведении внешней политики;
  • более взвешенная оценка возможных последствий собственных внешнеполитических шагов.

Сопоставительное междисциплинарное изучение формирования, влияния и процесса изменения СК крупных держав в современную эпоху, безусловно, способно внести вклад в исследования вопросов войны и мира. Этой проблематике посвящены сотни исследований крупных зарубежных аналитических центров, в то время как в России перечень работ пока весьма ограничен. Попытка подобного анализа стратегических культур России, США и Китая, предпринятая автором, показала, что СК формируется под влиянием совокупности объективных и субъективных геополитических факторов ("Культура первого удара").

К первым следует отнести территориально-географические, политические, военно-стратегические, экономические, экологические, этнические, демографические, религиозные и некоторые другие. В числе субъективных геополитических факторов – уровень общественного сознания, культуры, развития военной мысли, степень религиозности населения и идеологического единства нации, наличие "государственной идеи" и ее адекватность специфике государства, существование и научная обоснованность концепций общественного развития, их реализация в практической политике, характер военной доктрины, восприимчивость к жертвам среди своих военнослужащих, профессионализм руководства, компетентность чиновников, эффективность структуры госаппарата, кадровая политика, исторические традиции, психологические особенности основной массы людей и др.

Приведенный перечень неисчерпывающий, более того, не все перечисленные факторы в равной степени влияют на формирование СК – вес каждого зависит от конкретики и для любого государства список и характер влияния геополитических факторов будет свой.

В современной политике и дипломатии важно учитывать свойство некоторых геополитических факторов радикально трансформироваться, что влечет существенные изменения стратегической культуры и нередко приводит к перекосу исторически сложившейся матрицы СК или даже к ее полному исчезновению. Начальный импульс процессу, как правило, придают социальные катаклизмы, резкие изменения в судьбе страны.

Германия: Версаль в уме

Поражение нацистской Германии во Второй мировой войне привело к кардинальной трансформации некогда весьма развитой стратегической культуры немецкого государства. Его современная весьма расплывчатая СК почти полностью сформирована в послевоенные годы. По мнению исследователя Оборонного колледжа НАТО в Риме Яна Тешау, СК современной Германии строится на следующих факторах: позор и отказ от нормальной жизни, воинствующий пацифизм и антимилитаризм, право быть оставленными в покое, урезанный суверенитет... Судя по итогам анализа, одна из ключевых целей НАТО – держать страну под контролем – пока выполняется. Но поскольку часть факторов носит явно унизительный для Германии характер, неудивительно, что в последние годы ФРГ все чаще отказывается безоговорочно следовать в фарватере своего труднопрогнозируемого и деспотичного заокеанского союзника-сюзерена. Берлин пока робко, но показывает зубы. Невольно возникает ассоциация с Версальскими соглашениями, навязанными немцам после Первой мировой войны, и последствиями выхода из них…

“ ФРГ все чаще отказывается безоговорочно следовать в фарватере деспотичного заокеанского сюзерена ”

В этом году американский посол Ричард Гренелл в приказном порядке потребовал от бизнес-структур ФРГ выйти из проекта строительства газопровода "Северный поток-2", а ослушавшимся пригрозил санкциями. По мнению бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, посол Гренелл ведет себя в Германии как правоэкстремистский колониальный офицер. Возмутился и немецкий МИД: "Посол США Гренелл не первый раз пытается настроить немецкое общество против властей. До этих писем он активно выступал против ядерного соглашения с Ираном, что мы расцениваем как вмешательство во внешнюю политику Германии".

После череды скандалов журнал "Шпигель" провел опрос среди немецких читателей. Выяснилось, что 85 процентов граждан ФРГ относятся к американцам негативно или очень негативно. Американо-германские отношения и без провокационных высказываний посла шли на спад и сегодня достигли дна, сделали вывод журналисты. "Старые добрые времена трансатлантического партнерства закончились с приходом Дональда Трампа. Ситуация может измениться только после того, как он покинет Белый дом", – утверждает авторитетное издание. Позиции США и Германии расходятся не только по вопросам двусторонней повестки, но и по целому ряду международных проблем. Берлин не раз осуждал торговую войну, объявленную Вашингтоном Китаю и целому ряду европейских стран. Однако за океаном на критику не реагируют.

После участившихся призывов Вашингтона к Лондону пойти на Брексит без сделки, американскую администрацию назвали в Германии троянским конем в европейской конюшне.

Еще одно существенное расхождение – американская инициатива создать коалицию для защиты Ормузского пролива от "противоправных действий Ирана". Предложение появилось после так называемой танкерной войны, когда в Персидском заливе были задержаны иностранные морские суда. Власти ФРГ призвали не идти на обострение. Но в успех миротворчества пока никто не верит, в Берлине сомневаются в способности Вашингтона услышать, что ему говорят.

Вместе с тем периодически вспыхивающие американо-немецкие скандалы свидетельствуют о наличии в Берлине устойчивой тенденции к отходу от роли бессловесного вассала Вашингтона и проведению более самостоятельной международной политики. Неоднозначный характер военно-политических устремлений Германии в ХХ веке придает особую значимость внимательному изучению трансформации СК немецкого государства и оценки влияния происходящих в ФРГ процессов на национальную безопасность России.

И Польша туда же

Стратегическая культура Великобритании неизменно демонстрирует безоговорочную приверженность заокеанскому сюзерену. Современная СК Соединенного Королевства исторически сформировалась под воздействием следующих факторов: сравнительная изоляция от ближайших соседей и как следствие "островное мышление", богатый опыт колониальной деятельности, акцент на статусе великой державы (страна – победительница во Второй мировой войне, постоянное членство в Совете Безопасности ООН). Однако возможный выход из ЕС снизит роль Великобритании как обособленного политического субъекта, что приведет к очередной трансформации стратегической культуры страны. Лондон больше не сможет рассчитывать на поддержку из Брюсселя.

Следует отметить, что после распада Британской империи СК страны существенно трансформировалась, а сегодня в значительной части превратилась в придаток американской стратегической культуры. Подобный статус тем не менее не препятствовал вкладу Великобритании в атомный проект США, серьезной поддержке в создании ЦРУ. И сегодня Лондон с опорой на финансово-экономическую и военную мощь Соединенных Штатов выступает организатором различных провокаций против России и некоторых других государств.

Безоговорочно проамериканскую и обостренно русофобскую направленность приобретает СК Польши – по количеству попыток делать России пакости Варшава выходит на один уровень с Вашингтоном и Лондоном.

В контексте формирования военной идентичности ЕС представляет интерес изменение геополитических факторов, связанных с эволюцией стратегического мышления национальных элит. Степень влияния Брексита на развитие Евросоюза еще предстоит оценить. То же самое с изменением баланса между европеизмом и атлантизмом в британской политике.

Европейский вектор

Париж с учетом хаотизации обстановки в Европе и мире пытается предложить партнерам по ЕС и НАТО активнее внедрять присущие стратегической культуре Франции важные принципы коалиционной политики. В частности, военно-гражданские отношения как фактор формирования коалиционной СК, искусство находить компромиссы с несговорчивыми на первый взгляд собеседниками.

В ноябре 2018 года президент Эммануэль Макрон призвал европейцев объединить усилия в области обороны. Инициатива была одобрена на саммите ЕС в декабре, где отмечалось, что создание единой армии будет способствовать укреплению стратегической автономии ЕС. При этом программа интеграции вооруженных сил Европы не станет заменой НАТО, а будет лишь его дополнением, уточнили на встрече в верхах. Очевидно, что потребуются серьезные трансформации зарождающейся коалиционной СК Евросоюза, для которого сегодня характерна разобщенность стран-участниц, у каждой из которых свои риски и страхи по поводу будущего, собственная неопределенность в условиях турбулентного мира.

Попытка оценить перспективы сотрудничества блока и Евросоюза предпринята в докладе "НАТО и ЕС – основные партнеры" Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО в Риме. В документе наряду с тезисами о пользе мира на Балканах, проецировании стабильности на Ближний Восток и в Северную Африку в целях борьбы с терроризмом утверждается, что "партнеры" заинтересованы в защите от российской агрессии, ее сдерживании. На основании надуманных аргументов наша страна относится к числу вызовов. При этом авторы считают, что Североатлантический альянс будет оставаться гарантом европейской безопасности, пока существует ядерное оружие.

Между ЕС и НАТО существует разделение ответственности, отмечают авторы. Первый играет роль внутреннего актора и становится главной силой в противодействии вызовам, где важна составляющая внутренней безопасности, это, в частности, борьба с терроризмом и гибридными угрозами, защита киберпространства, военная мобильность. НАТО рассматривается как внешний игрок. Таким образом, обе организации заинтересованы в совместном противостоянии угрозам для достижения максимального эффекта.

На фоне алармистских настроений в НАТО и ЕС озаботилась необходимостью трансформировать национальную СК и нейтральная Швеция, которая намерена присоединиться к проекту создания евроармии. В более широком контексте заигрывания Стокгольма и Хельсинки с НАТО позволяют прогнозировать усиление антироссийской направленности СК этих государств.

Пример поиска компромиссов и отхода от силового давления в международных отношениях – работы американца Томаса Бергера по результатам изучения исторического опыта и трансформации СК Германии и Японии после Второй мировой войны. Культурные убеждения и ценности формируют особый национальный подход при восприятии событий и направлении возможных социальных реакций. В этом смысле, подчеркивает Бергер, культуры обладают определенной степенью автономии и не являются просто субъективными отражениями конкретной реальности. Исследователь утверждает, что хотя экономическая и технологическая мощь Японии позволяла ей стать экономической и, возможно, даже военной сверхдержавой в конце холодной войны, устойчивая послевоенная культура антимилитаризма действительно определила японскую политику безопасности в 90-х годах. Однако сформировавшаяся в послевоенный период жесткая привязка Японии к стратегии американского глобального военного доминирования не позволяет пока прогнозировать формирование в этой стране сколь-либо самостоятельной и национально ориентированной СК.

Таким образом, влияние геополитических факторов как элементов матрицы СК обусловливает стабильное и устойчивое развитие государства, но может способствовать созданию окон уязвимости, которые используются конкурирующими странами для ослабления позиций противника. Эта особенность делает значимым изучение стратегических культур и союзников, и конкурентов России.

Заголовок газетной версии – "Скованные общим страхом".


Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (801) за 1 октября 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Иран
Китай
Польша
Россия
США
Финляндия
Франция
Швеция
Япония
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Кибербезопасность
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
14.01.2019
The National Interest (США): российско-американские отношения в новую эпоху
19.02.2018
Запад наращивает информационное давление на Россию
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
20.06.2016
У НАТО нет четкой стратегии по ведению войны в киберпространстве (The New York Times, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?