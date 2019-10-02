Ноу-хау на суд консерваторов

Европейский обозреватель о квантовом двигателе Владимира Леонова

После публикаций о квантовом двигателе российского ученого Владимира Леонова внимание к изобретению со стороны российских официальных органов возросло, но конкретных решений на уровне руководства страны пока так и не принято. Наверняка всем сомневающимся будет интересно высказывание на эту тему зарубежного обозревателя Яна Кэмпбелла.

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В последние годы почти во всех выступлениях президента Владимира Путина слышно о необходимости технологического прорыва, о молодом поколении как о гарантии выживания и развития РФ и что не менее важно – о качестве жизни без войны, пишет Ян Кэмпбелл.

Несомненно, природоподобные и квантовые технологии относятся к категории технологий, которые будут определять направление развития, конкурентоспособность и укреплять культурный суверенитет государства. Одним из последних является квантовый гравитационный и антигравитационный двигатель. С помощью нашего разума квантовая гравитация позволяет нам среди прочего признать и объяснить, что реальность – это не то, что нам кажется. Антигравитационный двигатель, разработанный ученым из Брянска Владимиром Леоновым, и теория суперобъединения (Theory of Superunification) представляют собой продолжение работы Эйнштейна и новый подход к теории единого поля. Работа Леонова и последние опубликованные результаты, если они верны (я не мог их лично проверить), означают качественный скачок российской науки в высшей научной лиге – современной физике.

Антигравитационный двигатель Леонова можно использовать в космосе, атмосфере (самолеты), на земле (в транспортных средствах) и под водой. Двигатель может развивать максимальную скорость до тысячи километров в секунду. Для сравнения: скорость современных ракет достигает около 18 километров в секунду. Испытания и практика доказали, что всемирно известный и все еще покупаемый США российский ракетный двигатель серии РД-180 на один киловатт мощности имеет тягу менее одного Ньютона. Антигравитационный двигатель 2014 года развил пять тысяч Ньютонов тяги с одного киловатта за один импульс.

Что касается внедрения инноваций в РФ, аналогичных описанному, у меня имеется определенный скептицизм. Он опирается на отрицательный опыт советского научного подхода в 80-х годах к кибернетике, телепортации и другим аналогичным вещам. Действия нынешнего отдела псевдонаучных исследований (комиссия по лженауке РАН), общий консерватизм в обществе и отчасти завистливый подход к новым открытиям и разработкам являются причинами моего скептицизма. Напомню, что США и КНР годами пытаются внедрить антигравитационный двигатель. Но разработка там двигателя, такого как EmDrive, до сих пор была гораздо менее успешной и мощной, чем двигатель Леонова, заключает Ян Кэмпбелл.

Как видно из его анализа, Россия является консервативной страной в отношении новейших открытий и разработок. И кончится это плачевно.

Передовые разработки рано или поздно при таком отношении уйдут за кордон, и нас будут бить нашими же открытиями, воплощенными в суперсовременное оружие. Плохо, когда народ является заложником недальновидной научной политики. Только 1941 года уже не будет, нас начнут уничтожать из космоса, чего мы пока никак не можем осознать.

Евгений Еремеев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (801) за 1 октября 2019 года