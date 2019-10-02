Литовская армия получает грузовые автомобили Unimog U5000

Министерство национальной обороны Литвы сообщило, что 26 сентября 2019 года вооруженные силы Литвы получили вторую партию в 110 военных 5-тонных грузовых автомобилей Unimog U5000 с колесной формулой 4x4 производства германской группы Daimler AG.

Передача вооруженным силам Литвы 110 военных 5-тонных грузовых автомобилей Unimog U5000 с колесной формулой 4x4 производства германской группы Daimler AG, 26.09.2019 (с) министерство национальной обороны Литвы

Контракт стоимостью 70 млн евро на закупку суммарно 340 грузовиков Unimog U5000 министерство национальной обороны Литвы заключило в 2015 году при посредничестве закупочного агентства НАТО - NATO Support and Procurement Agency (NSPA). Фактически контракт вступил в силу после подписания дополнительного соглашения с NSPA в 2018 году, после чего в 2018 году Литве были поставлены первые 88 машин. Поставка остальных 142 грузовиков Unimog U5000 намечена на 2020-2021 годы. Контракт включает 15-летнюю сервисную поддержку.

Передача вооруженным силам Литвы 110 военных 5-тонных грузовых автомобилей Unimog U5000 с колесной формулой 4x4 производства германской группы Daimler AG, 26.09.2019 (с) министерство национальной обороны Литвы