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02.10.2019
bmpd.livejournal.com

Российские газовозы попали под антикитайские санкции США

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Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Юрия Барсукова, Татьяны Дятел и Анастасия Веденеевой "Российский СПГ атаковали рикошетом. Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота", санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ". Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота - шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay. Хотя эти суда можно было бы эксплуатировать только на каботажных маршрутах внутри России, собеседники "Ъ" и юристы опасаются, что их все равно придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

Строящиеся на судостроительном предприятии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в Окпо для совместного предприятия канадской компании Teekay и китайской компании China LNG Shipping Limited (CLNG, контролируемой китайской группой Cosco) СПГ-танкеры класса Yamalmax Arc7 "Николай Евгенов", "Владимир Воронин", "Георгий Ушаков" и "Яков Гаккель" во время церемонии крещения, 01.04.2019 (с) forums.airbase.ru

Проект "Ямал СПГ" может лишиться возможности использовать шесть танкеров Arc7, построенных совместным предприятием канадской Teekay и китайской Cosco. Таков эффект санкций США, наложенных 25 сентября на две входящие в группу Cosco компании - Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian). Санкции были введены за якобы перевозки иранской нефти. Вторая из этих компаний напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), вследствие чего CNLG также попадает под санкции. А сам CNLG владеет 50% в СП с Teekay, которое также теперь "соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управления контроля активов Минфина США.- "Ъ")", следует из сообщения Teekay. Канадская компания заявляет, что ищет способы разрешения ситуации.

СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: "Эдуард Толль", "Рудольф Самойлович", "Николай Евгенов", "Владимир Воронин" (уже работают), "Георгий Ушаков" (идет в Сабетту после испытаний) и "Яков Гаккель" (проходит испытания на верфи в Южной Корее).

Теперь со всеми этими судами не имеют права работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, им фактически закрыт доступ в иностранные порты, говорят собеседники "Ъ" в отрасли.

В зоне риска также находятся еще пять танкеров Arc7, которые должен поставить Dynagas в партнерстве с CLNG и китайской Sinotrans & CSC. Хотя в этом проекте у CLNG только 25,5% и напрямую он не попадает под санкции, правила OFAC рекомендуют "с осторожностью оценивать возможность трансакций с незаблокированными лицами, в которых блокированные лица владеют существенной долей, но меньшей чем 50%". Наконец, еще три танкера Arc7 должна поставить совместная компания (50% на 50%) японской MOL и другой структуры Cosco - Shanghai LNG. Это сестринская структура по отношению к CLNG и не попадает под веденные санкции, однако сам факт введения санкций против Cosco создает определенные риски, признают собеседники "Ъ" на рынке. Таким образом, действия США в отношении Cosco прямо или косвенно ставят под угрозу работу 14 из 15 танкеров Arc7 для "Ямал СПГ" - кроме "Кристофа де Маржери", принадлежащего "Совкомфлоту".

В НОВАТЭКе заявили "Ъ", что "вопрос урегулирования сложившейся ситуации находится в рамках взаимоотношений Teekay LNG и China LNG Shipping Limited". Там также отметили, что "проект "Ямал СПГ" обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков".

Некоторые собеседники "Ъ" в отрасли считают ее последствия для "Ямал СПГ" неприятными, но не драматическими.

Так, один из них напоминает, что танкеры Arc7, как планируется, будут ходить внутри России - из Сабетты к пунктам перевалки в Мурманске и на Камчатке. Перевалка "борт в борт" в районе Мурманска начнется уже в октябре, а деятельность в норвежском Хоннингсвоге, где суда проекта обслуживались до сих пор, уже сворачивается. При этом возникнут проблемы с техническим менеджментом (ремонт и докование этих танкеров, как правило, происходят на европейских верфях) и, вероятно, со страхованием судов, говорят собеседники "Ъ". Источник "Ъ" в отрасли, знакомый с применением санкций, отмечает, что формально они запрещают только взаимодействие с американскими резидентами. Китайские компании при необходимости смогут и перестраховать суда, и провести их ремонт, полагает он.

Однако другие собеседники "Ъ" придерживаются более мрачного прогноза - если страховое покрытие будет отозвано, суда будут стоять на приколе. Единственная надежда заключается в том, что Teekay получит разрешение от OFAC на работу этих танкеров, как это уже было в случае с перевозками венесуэльской нефти. С этим согласны и опрошенные "Ъ" юристы. "Суда не примет большинство портов мира. Даже китайские грузоотправители, стивидоры, лоцманы, собственники груза и другие, скорее всего, прекратят отношения",- говорит управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Более того, он полагает, что суда нельзя будет использовать даже при каботажных перевозках, так как "комплаенс портов не пустит". Он напоминает, что в январе этого года в Черном море произошел пожар на судах "Канди" и "Маэстро", находящихся под санкциями США,- они переваливали нефть "борт в борт" именно потому, что российский порт отказался разрешить им заход. Антон Именнов также отмечает историю с дальневосточными ООО "Судоходная компания "Гудзон"" и сестринским ООО "Приморье Логистика", против которых введены санкции США за якобы поставку нефтепродуктов в КНДР: их флот стоит, в отношении "Гудзона" начата процедура банкротства.

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Страны
Венесуэла
Иран
Канада
Китай
КНДР
Норвегия
Россия
США
Южная Корея
Япония
Компании
DSME
Совкомфлот
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