В России с 1 октября вырастет денежное довольствие военнослужащих и полицейских

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ постановило повысить с 1 октября денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

"Повысить с 1 октября 2019 г. в 1,043 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи", - говорилось в документе, размещенном в июне на сайте правительства.