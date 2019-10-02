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02.10.2019
Известия.ru

Минобороны закупит модернизированные беспилотники

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Министерство обороны России планирует закупить модернизированные беспилотники ближнего действия "Элерон-3". Соответствующая информация появилась 30 сентября на портале госзакупок.

Количество беспилотных летательных аппаратов не раскрывается. Уточняется, что в 2019 году на их закупку будет выделено почти 396 млн рублей. В 2020 году эта сумма составит около 306 млн, а в 2021 — 326 млн рублей.

Итоги закрытого тендера планируют подвести 22 октября.

21 августа стало известно, что западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник "Альтиус-У".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
БПЛА
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