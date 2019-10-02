Призрак в пятом поколении

Зачем БЛА "Охотник" нужен Воздушно-космическим силам России

Минобороны представило видео совместного полета новейшего ударного беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. При этом дрон управлялся с борта "пятьдесят седьмого". Как сообщило военное ведомство, такая конфигурация серьезно увеличивает радиолокационное поле истребителя-лидера.

О том, что работы по интеграции Су-57 и "Охотника" ведутся, стало известно весной нынешнего года. На киле одного из "пятьдесят седьмых" появилась небольшая картинка. Она изображала силуэты истребителя и дрона, соединенные молнией. Правда, тогда не совсем понятно было, на какой стадии находятся работы, а также их приоритет в общей программе создания новейшего беспилотника.

"Охотник" – одна из самых загадочных перспективных машин в арсенале Воздушно-космических сил России. В информационном пространстве этот ударный дрон появился достаточно внезапно. Весной нынешнего года были представлены фотографии уже готового БЛА, выполнявшего пробежки на аэродроме Новосибирского авиазавода. А уже летом машина начала выполнять первые полеты.

Ожидается, что к 2022 году в ВКС будут сформированы два отряда новейших беспилотников, которые войдут в состав Западного и Южного военных округов. "Охотник" станет универсальной машиной. Помимо ведения разведки, новейший БЛА сможет поржать цели широкой номенклатурой авиационных средств поражения, начиная от корректируемых авиабомб и заканчивая крылатыми ракетами. Фактически в настоящее время "Охотник" – это один из самых амбициозных проектов боевого БЛА не только в России, но и во всем мире.

Его конкурентом можно назвать только загадочный американский RQ-180. Однако проект корпорации Northrop Grumman настолько засекречен, что пока даже не представлено схематического изображения БЛА, не говоря уже о видео полетов. Хотя в американских средствах информации этому проекту приписывают уникальные возможности.

Охотниками становятся

“ В ходе воздушного боя часть важных объектов противника может быть поражена и самим "Охотником", для чего он оснащается управляемыми ракетами и бомбами ”

Работы по созданию тяжелого многофункционального беспилотного летательного аппарата начались в России еще в середине 2000-х годов. Наиболее перспективными на тот момент выглядели два проекта. ОКБ Микояна и Гуревича предложило "Скат", макет которого впервые был показан в 2007-м на авиасалоне "МАКС". Второй проект формально исходил от ОКБ Яковлева, хотя фактически его вела корпорация "Иркут" (Яковлевское КБ входило в ее состав). Официальное название БЛА – "Прорыв", но в некоторых источниках он именовался как Як-133, но насколько достоверен этот индекс, пока неизвестно.

Изначально "Прорыв" выглядел более перспективным, чем "Скат". ОКБ Яковлева предлагало не только универсальную разведывательно-ударную машину, но и целую линейку беспилотников на ее базе. По словам нескольких собеседников "Военно-промышленного курьера", в 2008 году Минобороны остановило работы по тяжелым разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратам. Точную причину такого решения источники "ВПК" назвать не смогли. Вероятно, военных пугала сложность реализации проектов. Но в 2013 году по требованию военного ведомства работы по машинам возобновились, причем Минобороны сформулировало обновленные тактико-технические требования для нового беспилотника.

В 2016 году "Прорыв" совершил свой первый полет. Для того чтобы поднять в воздух новый БЛА, к работам были подключены специалисты Роскосмоса, задачей которых стало комплексирование новой машины, так как "Прорыв" отличался сложной аэродинамической формой.

Но в этом же году после обсуждения между авиастроителями и Минобороны было принято решение свернуть отдельные работы по тяжелым БЛА и объединить их в один совместный проект, возглавлять его поручалось ОКБ Сухого. Такое решение позволяло объединить наработки, полученные в рамках "Прорыва" и "Ската", а также программы ПАК ФА. С этого момента и началась история БЛА "Охотник".

Что может "призрак"

Для чего российским Воздушно-космическим силам нужен БЛА "Охотник"? Эта машина призвана решать те же задачи, что и ее американский конкурент RQ-180. Речь идет о ведении разведки и поражении особо важных целей, прикрытых эшелонированной системой противовоздушной обороны. Также новейший БЛА должен уверенно выполнять задачи даже там, где в воздухе действуют самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки.

Действовать "Охотник" будет против высокотехнологичного противника, то есть против стран НАТО. Отсюда и выбор мест дислокации двух отрядов новейших беспилотников. Западный военный округ противостоит группировке Североатлантического союза в Прибалтике и Польше. ЮВО контролирует Черное море – там, где активность проявляет южный фланг НАТО, группировки войск в Болгарии и Румынии. Также нельзя забывать, что на этом направлении развернуты и позиции американской системы противоракетной обороны.

Можно предположить, что помимо обычных оптико-электронных систем на борту "Охотника" будут размещены сложные комплексы радиотехнической разведки. Эту версию подтверждает и видео полетов "Охотника". На фюзеляже БЛА можно рассмотреть характерные выступы, в которых скорее всего и станут прятаться антенны станций радиотехнической разведки.

Минобороны России в своем официальном заявлении указало, что на борту "Охотника" размещена радиолокационная станция. Скорее всего, РЛС можно будет использовать как для обзора наземных целей, так и для поиска воздушных объектов.

Для борьбы с различными террористическими организациями "Охотник" также можно будет теоретически задействовать. Но с экономической точки зрения такое решение окажется вряд ли целесообразным, поскольку "Охотник" – беспилотник весьма дорогой. Судя по всему, его стоимость в полной комплектации будет ненамного меньше, чем у истребителя пятого поколения Су-57.

Кто водитель?

Для чего "Охотнику" нужны системы взаимодействия и обмена информации с самолетом-лидером Су-57? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Новейший БЛА нужен для взлома авиационной группировки противника. Рассмотрим, как это будет выглядеть на практике.

Эскадрилья Су-57 действует против авиации НАТО. Помимо самолетов ДРЛО, боевую работу самолетов Североатлантического союза обеспечивают наземные радиолокационные станции и зенитные ракетные системы. Вперед выдвигается "Охотник", который незаметно входит в воздушное пространство и начинает собирать информацию. Его средства радиотехнической разведки позволяют обнаружить не только активные радиолокационные станции, но системы связи штабов и пунктов управления.

Данные в режиме реального времени передаются истребителям, что позволяет еще до начала атаки распределить цели между ними и спланировать последовательность ударов. Также в ходе воздушного боя часть важных объектов противника может быть поражена и самим "Охотником", для чего он оснащается управляемыми ракетами и бомбами.

Технически для работы с "Охотником" на Су-57 требуется установить мощную систему управления с высокой степенью криптозащиты, и скорее всего не все "пятьдесят седьмые" получат такие устройства.

Между тем интеграция столь сложных машин требует высокой степени автоматизации, а также внедрения элементов искусственного интеллекта. В полете пилот истребителя должен указать БЛА маршрут и время его прохождения и расставить приоритеты для мест поиска. В случае необходимости он может вмешаться в программу, изменив параметры. Также пилот скорее всего сможет самостоятельно назначать БЛА цели для поражения.

Но дальше "Охотник" все должен делать сам, в том числе выбирать оптимальный вариант захода на цели или сообщать об опасности обнаружения радиолокационными средствами. В БЛА скорее всего будет заложен типовой набор манеров, которые он станет выполнять либо самостоятельно, либо по команде с истребителя-лидера. Но система управления БЛА должна автономно оценивать обстановку и параметры полета, частично заменяя пилота.

Еще несколько лет назад иностранные специалисты и журналисты отмечали успехи России в области создания БЛА, но при этом констатировали факт, что для создания таких сложных беспилотных систем, как RQ-4 и RQ-170, Москве очень далеко. Поэтому появление "Охотника" и стало для наших недругов неприятным сюрпризом.

Фактически наши ВКС получат уникальный боевой комплекс, которому по возможностям пока нет равных в мире машин.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 38 (801) за 1 октября 2019 года