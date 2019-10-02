Войти
02.10.2019
Известия.ru

Посольство России обвинило британских военных в выдумке угроз

256
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Gustavo Valiente

Военные Великобритании придумывают несуществующие угрозы безопасности ради освоения бюджета. Так пресс-секретарь посольства России в королевстве прокомментировал заявление начальника Штаба обороны Великобритании о нахождении страны в состоянии кибервойны с Российской Федерацией.

По словам российского дипломата, реальных военных угроз Великобритании нет. Но оборонным структурам страны надо "оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни" нужно, говорится в сообщении на сайте посольства России.

Придумываемые угрозы не являются военными, но представляются в качестве таковых, подчеркнули в понедельник, 30 сентября, в российской дипмиссии.

Накануне начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер изданию The Daily Telegraph заявил о постоянном нахождении Великобритании в состоянии войны из-за кибератак с территорий России, Китая и других государств.

Генерал считает, что основная угроза связана с информационным пространством и исходит от Китая и России. Картер пообещал, что власти страны не оставят действия своих противников без ответа.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
21.08.2013
Наука по заказу
20.02.2012
Китайские системы ДРЛО — интервью конструктора
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 1
18.08.2011
Российская армия к 2020 году (взгляд оптимиста)
11.08.2011
Кибервойны – миф или реальность?
16.03.2011
Ту-144 И «Буран» – в центре будущего проекта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 04:23
  • 3
Теперь российские танкисты будут воевать с кондиционером
  • 02.10 02:05
  • 1
Baijiahao (Китай): как Россия может противостоять американским авианосцам? "Способ у нас есть!" — заявил министр обороны
  • 02.10 01:23
  • 5
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 02.10 00:35
  • 9
В NASA рассчитывают, что россияне и американцы будут летать в космос на кораблях обеих стран
  • 01.10 22:18
  • 2
В орбите чужих геополитических интересов
  • 01.10 22:09
  • 2
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик
  • 01.10 20:40
  • 4
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео
  • 01.10 20:31
  • 3
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 20:25
  • 2
Идут сокращения сотрудников завода "Прогресс" холдинга "Вертолеты России"
  • 01.10 19:52
  • 105
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 01.10 19:42
  • 4
Самая мощная в мире: САУ "Коалиция-СВ" поступит в войска в 2019 году
  • 01.10 19:26
  • 9
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 19:09
  • 4
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 18:15
  • 1
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
  • 01.10 17:54
  • 1
Назло Илону Маску: зачем Роскосмосу новый корабль?