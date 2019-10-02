Посольство России обвинило британских военных в выдумке угроз

Военные Великобритании придумывают несуществующие угрозы безопасности ради освоения бюджета. Так пресс-секретарь посольства России в королевстве прокомментировал заявление начальника Штаба обороны Великобритании о нахождении страны в состоянии кибервойны с Российской Федерацией.

По словам российского дипломата, реальных военных угроз Великобритании нет. Но оборонным структурам страны надо "оправдывать свое существование, активное участие в политической жизни" нужно, говорится в сообщении на сайте посольства России.

Придумываемые угрозы не являются военными, но представляются в качестве таковых, подчеркнули в понедельник, 30 сентября, в российской дипмиссии.

Накануне начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер изданию The Daily Telegraph заявил о постоянном нахождении Великобритании в состоянии войны из-за кибератак с территорий России, Китая и других государств.

Генерал считает, что основная угроза связана с информационным пространством и исходит от Китая и России. Картер пообещал, что власти страны не оставят действия своих противников без ответа.