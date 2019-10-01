Появилось видео учебно-боевого запуска ракеты "Тополь-М" с Плесецка
Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © ТАСС
Пуск ракеты провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса
Минобороны опубликовало видео учебно-боевого запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
Цель запуска состояла в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Как уточнили в Минобороны, поставленные задачи были выполнены в полном объеме.
Запуск ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования состоялся 30 сентября.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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