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01.10.2019
ТАСС

Появилось видео учебно-боевого запуска ракеты "Тополь-М" с Плесецка

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Тополь-М
Пуск ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © ТАСС

Пуск ракеты провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса

Минобороны опубликовало видео учебно-боевого запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Цель запуска состояла в том, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса. Как уточнили в Минобороны, поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Запуск ракеты "Тополь-М" стационарного (шахтного) базирования состоялся 30 сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-12М2
Проекты
Плесецк
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