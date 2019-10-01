В Индии отменяется тендер на $ 3 млрд из-за несостоятельности местных поставщиков

Между высокопоставленными чиновниками ВМС Индии и Министерством обороны этой страны разгорелась война нервов из-за возможной отмены программы по замене универсальных десантных кораблей стоимостью 3 миллиарда долларов. Причиной стала несостоятельность или предбанкротное состояние большинства вышедших на конкурс местных предприятий.

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Несмотря на просьбы нескольких военно-морских чиновников не отменять закупку четырех десантных кораблей местного производства стоимостью около $ 3 млрд, министерство обороны Индии угрожает обнулить тендер. Об этом сообщает военный вестник Defense News со ссылкой на высокопоставленного чиновника ВМС Индии.

Министерство обороны хочет аннулировать результаты конкурса, потому что один из двух последних претендентов столкнулся с серьезным финансовым кризисом. Учитывая то, что еще одно предприятие было отстранено от участия из-за банкротства, подобный расклад оставляет только одного – безальтернативного - участника.

Конкурс идет 15 лет

После того, как первоначальный конкурс был отменен в 2012 году, Министерство обороны вновь объявило тендер в 2017. После получения как коммерческих, так и технических заявок, а также их пятикратной переоценки индийское МО вновь угрожает закрыть проект на фоне проблем компании Reliance Naval and Engineering Limited (RNEL), выявившегося за ней значительного долга и отклонения плана урегулирования задолженности консорциумом банкиров.

Несмотря на просьбы журналистов, чиновники МО отказались от комментариев.

Для строительства десантных кораблей индийская компания L&T Ltd объединилась с Navatia из Испании, в то время как ее конкурент RNEL установила партнерство с Naval Group из Франции. Планировалось, что новые индийские универсальные десантные корабли будут представлять собой примерно 30.000-тонные вертолетоносцы с возможностью доставки к точке высадки армейского батальона, а также танков и бронетранспортеров.

Если минобороны отменит столь необходимую программу, это будет сигнализировать о том, что ведомство не заинтересовано лоббировании и продвижении инициативы Make in India.

- прокомментировал ситуацию старший представитель Конфедерации промышленных палат Индии.

Если Нью-Дели аннулирует тендер, то это будет второй раз за последние 15 лет.