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01.10.2019
Российская газета

В США намерены пересмотреть программу истребителя будущего

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Источник изображения: EPA-EFE/PETER KLAUNZER

Пентагон уже 1 октября планирует пересмотреть свою же программу истребителя будущего, известную как Next Generation Air Dominance. Похоже, четкого деления на поколения уже не будет.

Военных США не устраивает то, что новые поколения самолетов создаются десятилетиями. И, случается, созданная с большим трудом очень дорогая машина уже не в полной мере способна парировать новые угрозы. Судя по имеющейся информации, упор будет сделан на постоянный и все более глубокий апгрейд уже имеющихся истребителей.

В нашей стране этот путь давно стал магистральным. В основном по причинам финансовым. Но нет худа без добра. Как оказалось, истребители, в основе которых лежат планеры МиГ-29 и Су-27, созданные десятилетия назад, полностью уступают американским F-22 и F-35 разве что в цене. А по боевым характеристикам еще и фору могут дать.

Истребители, созданные на базе МиГ-29 и Су-27, уступают американским F-22 и F-35 лишь в цене

Достигается это за счет постоянно обновляющегося программного обеспечения, давно принятой концепции открытой архитектуры и активного внедрения цифровых технологий в проектирование и обслуживание строевых машин.

Впрочем, американским военным надо отдать должное вот в чем. Они планируют усилить конкуренцию между известными авиастроительными фирмами и более активно привлекать к проектированию боевых самолетов совершенно новые, в том числе частные компании. Также они планируют заложить новый модельный ряд самолетов будущего. В таком случае открытая платформа будет подразумевать постоянную модернизацию и планера. А это значит, что конструкторская самолетостроительная школа не застынет на образцах прошлого века, а будет иметь стимул для постоянного развития.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
МиГ-29
Су-27
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