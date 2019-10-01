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01.10.2019
Интерфакс-АВН

Новый глава Объединенного комитета начальников штабов США приведен к присяге

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Генерал Марк Милли
Генерал Марк Милли.
Источник изображения: http://perevodika.ru

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Генерал Марк Милли в понедельник приведен к присяге при вступлении на должность главы Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США, сообщает издание The Hill.

Присутствовавший на церемонии президент США Дональд Трамп отметил, что Милли "будет самым счастливым генералом в истории". Президент пояснил, что церемонию сопровождал проливной дождь, а "всю мою жизнь я слышал, что если во время важного события идет дождь, то это принесет удачу".

Трамп добавил, что "абсолютно уверен" в новом, 20-м по счету главе ОКНШ, и назвал Милли "другом" и "советчиком".

В свою очередь Милли заявил, что ВС США в данный момент являются самой подготовленной и лучше всего вооруженной силой за всю историю человечества.

На посту главы ОКНШ Милли официально сменил Джозефа Данфорда.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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