Войти
01.10.2019
Известия.ru

Бывший вице-мэр Москвы стал финансовым директором "Роскосмоса"

485
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Бывший заместитель мэра Москвы, экс-аудитор Счетной палаты Юрий Росляк назначен заместителем генерального директора "Роскосмоса". Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации, опубликованном в понедельник, 30 сентября.

Росляк назначен главным финансовым директором "Роскосмоса". Он был заместителем мэра Москвы с 2003 по 2010 год, когда во главе города был Юрий Лужков. Росляк тогда руководил комплексом экономической политики и развития столицы.

С декабря 2010 года по сентябрь 2013-го чиновник представлял Москву в Совете Федерации, после чего занимал должность аудитора Счетной палаты.

20 сентября стало известно, что служба безопасности госкорпорации "Роскосмос" не утверждает на должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов космонавта Юрия Маленченко из-за того, что его супруга — американка. Екатерина Дмитриева является уроженкой России, однако обладает гражданством Соединенных Штатов.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Лужков Юрий
Похожие новости
26.07.2019
Ожидающий отправки на МКС робот FEDOR хочет в 2024 году подарить цветы первой женщине, высадившейся на Луне
27.02.2012
Федеральному космическому агентству России 25 февраля исполняется 20 лет
13.11.2010
Американские шаттлы уходят на пенсию, "Союзы" остаются в строю
08.10.2007
"Единая Россия" выходит на космический уровень
20.04.2007
НАШ ШТУРМАН - СПУТНИК.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.10 10:41
  • 2
СМИ рассказали о "вселяющем ужас" свойстве ракет "Циркон"
  • 01.10 09:57
  • 1
Испытания российского робота-парашютиста впервые показали на видео
  • 01.10 09:44
  • 2
Минобороны РФ сообщило о создании на востоке России новой бригады с системами ПВО С-300В4
  • 01.10 09:41
  • 2
Советский танк для ядерной войны: с 180-мм пушкой и экипажем в 2 человека
  • 01.10 08:38
  • 1
Бюджет на национальную оборону составит около 10 трлн рублей до 2022 года
  • 01.10 08:31
  • 2
В России могут появиться летающие батареи
  • 01.10 07:49
  • 1
Перевод ПВО-ПРО на новые военные рельсы - требование времени
  • 01.10 07:35
  • 3
Бывший владелец "Техносилы" испытал водно-плазменный двигатель в космосе
  • 01.10 06:52
  • 1
Путин пообещал помогать Абхазии в обеспечении безопасности
  • 01.10 06:50
  • 1
Парная охота
  • 01.10 05:50
  • 5
Названа самая мощная в России противокорабельная ракета
  • 01.10 03:31
  • 3
Sohu (Китай): отсталая микроэлектроника обременяет крылатые ракеты России
  • 01.10 03:01
  • 2
"Россия потопит авианосец США": Китай обсуждает ракету П-700
  • 01.10 01:49
  • 2
Политика неприменения: каково будущее десанта
  • 01.10 01:47
  • 2
Тяжелые потери: разгромное поражение саудовских войск попало на видео