Бывший вице-мэр Москвы стал финансовым директором "Роскосмоса"

Бывший заместитель мэра Москвы, экс-аудитор Счетной палаты Юрий Росляк назначен заместителем генерального директора "Роскосмоса". Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации, опубликованном в понедельник, 30 сентября.

Росляк назначен главным финансовым директором "Роскосмоса". Он был заместителем мэра Москвы с 2003 по 2010 год, когда во главе города был Юрий Лужков. Росляк тогда руководил комплексом экономической политики и развития столицы.

С декабря 2010 года по сентябрь 2013-го чиновник представлял Москву в Совете Федерации, после чего занимал должность аудитора Счетной палаты.

20 сентября стало известно, что служба безопасности госкорпорации "Роскосмос" не утверждает на должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов космонавта Юрия Маленченко из-за того, что его супруга — американка. Екатерина Дмитриева является уроженкой России, однако обладает гражданством Соединенных Штатов.